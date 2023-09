Le LHC entame sa saison de physique des ions lourds avec des collisions plomb-noyau

Les expériences du Grand collisionneur de hadrons (LHC) au CERN entament une nouvelle phase de la physique des ions lourds alors que pour la toute première fois des faisceaux stables de noyaux de plomb circulent dans le LHC à l'énergie de 6.8 TeV. Cela marque le début de la troisième exploitation du LHC et la première exploitation aux ions lourds depuis 3 ans.

Au cours de cette période, les faisceaux d'ions plomb entreront en collision avec une énergie accrue de 5.36 TeV par nucléon, une amélioration par rapport aux 5.02 TeV précédents. Le taux de collision a également été multiplié par 10. L'objectif principal de cette expérience est d'étudier le plasma quark-gluon, un état rare de la matière qui aurait rempli l'Univers peu après le Big Bang. Le plasma quark-gluon est constitué de quarks et de gluons libres, qui sont les éléments constitutifs de particules comme les protons et les neutrons.

Les collisions d’ions lourds au LHC créent une boule de feu extrêmement dense et chaude de plasma quark-gluon, la substance la plus chaude connue. Au sein de cette boule de feu, les quarks et les gluons se déplacent librement avant que le plasma ne refroidisse et ne se transforme à nouveau en hadrons. En étudiant ces collisions, les scientifiques espèrent mieux comprendre les propriétés du plasma quark-gluon et son comportement.

L'exploitation en cours des ions lourds devrait apporter des avancées significatives dans la compréhension du plasma quarks-gluons. L'expérience ALICE, spécialisée dans les études sur les plasmas quarks-gluons, a mis en œuvre de nouvelles méthodes de traitement des données pour enregistrer jusqu'à 100 fois plus de collisions par seconde. CMS et ATLAS ont également modernisé leur infrastructure pour tirer parti de l'augmentation des taux de collision. LHCb se prépare à étudier les collisions à cible fixe de noyaux de plomb avec d’autres types de noyaux à l’aide de son appareil unique SMOG2.

Outre l'étude du plasma quarks-gluons, les expériences étudieront également les collisions ultra-périphériques d'ions lourds. Ces collisions impliquent qu'un faisceau émette un photon de haute énergie qui frappe l'autre faisceau, permettant ainsi aux chercheurs de sonder la matière gluonique à l'intérieur des noyaux et d'étudier des phénomènes rares.

Le début de cette exploitation avec des ions lourds marque une étape importante pour les expériences LHC, car elles visent à découvrir de nouvelles connaissances sur la nature fondamentale de la matière.

Définitions:

– Grand collisionneur de hadrons (LHC) : l'accélérateur de particules le plus grand et le plus puissant au monde situé au CERN en Suisse. Il est utilisé pour étudier la physique des particules ainsi que les particules et forces fondamentales de la nature.

– Plasma quark-gluon : Un état de la matière qui aurait existé dans l'Univers primitif et qui pourrait être recréé lors de collisions d'ions lourds à haute énergie. Il est constitué de quarks et de gluons libres.

– Noyau : Partie centrale d'un atome qui contient des protons et des neutrons.

– TeV : Unité d’énergie utilisée en physique des particules, égale à un billion d’électrons-volts.

Sources:

– Article source : Communiqué de presse du CERN – Au cours des 5 prochaines semaines, les expériences LHC recueilleront des données pour leurs programmes de physique des ions lourds.

– Image 1 : Affichage d'un événement ATLAS montrant une collision plomb-plomb dans le détecteur ATLAS.

– Image 2 : Affichage d'un événement CMS montrant une collision plomb-plomb dans le détecteur CMS.