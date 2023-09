La super lune des récoltes de ce soir : comment la voir en Australie

La super lune des récoltes de septembre, la quatrième et dernière super lune de l’année, sera visible ce soir. Elle sera environ 22,600 5 kilomètres plus proche de la Terre que d’habitude, ce qui la fera apparaître environ 13 % plus grande et 7 % plus lumineuse qu’une pleine lune moyenne. La lune atteindra son point culminant à 57 h 29 (AEST) le vendredi XNUMX septembre, selon l'Observatoire de Sydney. Cependant, la NASA assure que la lune apparaîtra également pleine samedi soir au cas où vous manqueriez le moment exact.

Le meilleur moment pour observer une pleine lune est lorsqu’elle passe l’horizon, car elle paraît plus grande à ce moment-là. L'heure du lever de la lune varie en fonction de votre emplacement en Australie. À Sydney, le lever de la lune aura lieu à 5h45, tandis qu'à Melbourne, il aura lieu à 6h11. Brisbane connaîtra le lever de la lune à 5h37, Adélaïde à 6h08 et Perth à 6h13 (heure locale).

Une super lune est un terme utilisé pour décrire une pleine lune qui est plus proche de la Terre que d’habitude, ce qui la fait apparaître plus grande et plus lumineuse dans le ciel nocturne. La lune de ce soir sera à environ 361,867 22,604 kilomètres de la Terre, soit environ 30 357,200 kilomètres plus près que sa distance moyenne. La super lune la plus proche cette année a eu lieu le XNUMX août, alors que la Lune n'était qu'à XNUMX XNUMX kilomètres de la Terre.

Pourquoi cette pleine lune est-elle appelée la superlune des récoltes ? Le nom de lune des récoltes fait référence au moment de la cueillette, car il est proche du début de l'automne ou de l'équinoxe d'automne dans l'hémisphère nord. C’est à cette période de l’année que les récoltes culminent, et la lune brillante a toujours aidé les agriculteurs à travailler plus tard pour récolter leurs récoltes avant les premières gelées. Différentes tribus indigènes des États-Unis portent différents noms pour la pleine lune de septembre, comme la lune des producteurs de maïs, la lune aux feuilles brunes et la lune d'automne.

Alors que de nombreuses personnes associent la lune des récoltes à une couleur orange lorsqu’elle commence à se lever, toutes les pleines lunes peuvent apparaître de cette façon. Cette couleur est le résultat de l'atmosphère terrestre plus épaisse près de l'horizon que lorsque la Lune est au-dessus de nous, selon EarthSky. Profitez du spectacle de la super lune des récoltes de ce soir !

