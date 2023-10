Les simulations FLAMINGO : éclairer les mystères de l’univers

Les étudiants en astronomie ne connaissent que trop bien le défi consistant à définir l’immensité de l’univers et à fournir des exemples pour étayer leurs explications. Cependant, à l'époque actuelle, la réponse à cette question décourageante pourrait résider dans les simulations FLAMINGO.

Les simulations FLAMINGO sont le fruit du consortium VIRGO, développé pour les simulations cosmologiques sur superordinateurs. FLAMINGO, qui signifie « Simulations de structures entièrement hydroélectriques à grande échelle avec cartographie de tout le ciel pour l'interprétation des observations de nouvelle génération », vise à réaliser une vaste suite de simulations cosmologiques. Ces simulations, exécutées sur un cluster de superordinateurs de l'Université de Durham au Royaume-Uni, atteignent une ampleur sans précédent.

L’une des simulations phares de la suite implique l’utilisation d’un nombre impressionnant de 300 milliards d’éléments de résolution. Ces éléments, ressemblant à des particules ayant la masse d’une petite galaxie, sont disposés dans un volume cubique dont les bords s’étendent sur dix milliards d’années-lumière. Il convient de noter que cette simulation est probablement la plus grande simulation jamais réalisée pour modéliser la matière ordinaire du cosmos. Pour réaliser cet exploit, un nouveau code appelé SWIFT a été développé pour répartir la charge de travail de calcul sur un nombre impressionnant de 30,000 XNUMX processeurs.

Les simulations FLAMINGO se concentrent non seulement sur le suivi de l’évolution de la matière noire, mais explorent également le domaine de la matière ordinaire, englobant les planètes, les étoiles et les galaxies. Cette approche globale permet aux scientifiques d’acquérir des connaissances inestimables sur la façon dont l’Univers a pu évoluer.

Mais comment simuler l’Univers entier ? Cela commence par la collecte de grandes quantités de données provenant d’observatoires au sol et spatiaux, capturant des informations sur tout ce qui est présent dans le cosmos. Ces données sont ensuite introduites dans une série de modèles, qui sont ensuite intégrés aux simulations FLAMINGO.

Mais la tâche ne s’arrête pas là. Les simulations prennent également en compte les différentes interactions se produisant au sein de l'Univers. La gravité, en tant que force dominante, est un élément crucial, mais d'autres processus, tels que la pression du gaz et l'influence des trous noirs actifs ou des explosions de supernova, doivent également être pris en compte. De plus, les simulations prennent en compte la relation entre les propriétés des galaxies et les processus physiques, l'activité de formation d'étoiles des galaxies centrales et les effets de lentille gravitationnelle. Même les neutrinos, bien que jouant un rôle mineur, trouvent leur place dans ces simulations. Toutes ces informations sont modélisées et insérées dans la suite de simulation, conduisant à une compréhension plus approfondie du cosmos à grande échelle.

Les simulations FLAMINGO servent non seulement de modèle de l'Univers, mais fournissent également un moyen de relier les théories et les prédictions aux observations réelles. En réconciliant les divergences ou tensions entre les mesures et les prédictions, les scientifiques peuvent affiner leur compréhension des paramètres cosmologiques de l’Univers. Cela implique notamment de s’attaquer à la fameuse « tension de Hubble », qui tourne autour du taux d’expansion de l’Univers.

Essentiellement, le projet FLAMINGO offre aux astronomes une fenêtre virtuelle sur l’évolution cosmique. En utilisant des données réelles pour peupler un univers virtuel, les chercheurs peuvent tester minutieusement leurs résultats à l’aide de techniques avancées d’analyse de données et d’apprentissage automatique. Le projet a déjà donné lieu à la publication de trois articles influents, approfondissant les méthodes, les simulations et la reproduction de la structure à grande échelle de l'Univers.

Grâce aux simulations FLAMINGO, les scientifiques se lancent dans un voyage révolutionnaire pour percer les mystères de l'Univers. Chaque simulation repousse les limites de la connaissance humaine et donne un aperçu du fonctionnement complexe du cosmos.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu'est-ce que le projet FLAMINGO ?

Le projet FLAMINGO est une simulation cosmologique sur supercalculateur menée par le consortium VIRGO. Il vise à étudier l'évolution du milieu intergalactique, la formation et l'évolution des galaxies, des amas de galaxies, des structures à grande échelle, des halos de matière noire et la répartition de la matière noire dans l'Univers.

Q : Quelle est la signification des simulations FLAMINGO ?

Les simulations FLAMINGO offrent aux scientifiques une compréhension globale de l'évolution de l'Univers. En modélisant à la fois la matière noire et la matière ordinaire, ces simulations offrent un aperçu des processus complexes qui ont façonné notre cosmos.

Q : Comment se déroulent les simulations FLAMINGO ?

Les simulations FLAMINGO commencent par la collecte de grandes quantités de données d'observation provenant d'observatoires au sol et spatiaux. Ces données sont ensuite incorporées dans des modèles qui sont utilisés dans les simulations plus importantes. Ces simulations prennent en compte divers facteurs tels que la gravité, la pression des gaz, la formation d'étoiles et les effets de la matière noire et des neutrinos.

Q : Quel est l’impact du projet FLAMINGO sur notre compréhension des paramètres cosmologiques ?

Le projet FLAMINGO permet aux scientifiques de comparer les données d'observation avec les prédictions théoriques, affinant ainsi notre compréhension des paramètres cosmologiques. En résolvant les divergences ou les tensions entre les mesures, les scientifiques peuvent développer davantage le modèle standard de la cosmologie.

Q : Comment les simulations FLAMINGO contribuent-elles à résoudre les tensions cosmologiques ?

Les simulations FLAMINGO servent d’outil expérimental pour aborder les tensions cosmologiques. En manipulant différents aspects des simulations, les scientifiques peuvent explorer les modifications potentielles des modèles existants, contribuant ainsi à la résolution de mesures contradictoires.

