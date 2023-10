Tempêtes solaires : une menace pour la technologie et les infrastructures modernes

By

Les scientifiques ont récemment fait une découverte importante concernant l’impact des tempêtes solaires sur notre planète. En analysant les cernes des arbres anciens trouvés dans les Alpes françaises, ils ont identifié un pic massif des niveaux de radiocarbone survenu il y a 14,300 XNUMX ans. Ce pic a été provoqué par la plus grande tempête solaire jamais identifiée.

Même si une telle tempête solaire qui se produirait aujourd’hui aurait des conséquences catastrophiques pour notre société technologique moderne, il est crucial de comprendre ces tempêtes pour la protection de nos communications mondiales et de nos infrastructures énergétiques à l’avenir. Les conséquences potentielles d’une tempête solaire incluent l’anéantissement des systèmes de télécommunications et de satellites, des pannes massives des réseaux électriques et le coût de plusieurs milliards de livres sterling.

La recherche collaborative, publiée dans Philosophical Transactions A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences de la Royal Society, met en lumière le comportement extrême du Soleil et les risques qu'il représente pour notre planète. L'équipe de chercheurs de diverses institutions a mesuré les niveaux de radiocarbone dans des arbres anciens situés près des rives de la rivière Drouzet, dans le sud des Alpes françaises.

En analysant les cernes individuels des arbres, ils ont découvert une augmentation sans précédent des niveaux de radiocarbone il y a précisément 14,300 XNUMX ans. En comparant ce pic avec les mesures de béryllium dans les carottes de glace du Groenland, les chercheurs suggèrent qu'une tempête solaire massive a provoqué ce pic. Cette tempête aurait éjecté d'importants volumes de particules énergétiques dans l'atmosphère terrestre.

Comprendre l’impact des tempêtes solaires est crucial afin de mieux protéger nos infrastructures mondiales de communication et d’énergie. En étudiant les occurrences passées de tempêtes solaires, les scientifiques peuvent anticiper et développer des mesures pour atténuer les dommages potentiels causés par des événements futurs.

Source : Non fourni.