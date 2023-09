La capsule de la NASA atterrit avec succès, ramenant le plus gros échantillon d'astéroïde jamais vu

Une capsule de la NASA a atterri avec succès dans l'Utah, marquant la fin d'un voyage spatial de sept ans et apportant avec elle le plus gros échantillon d'astéroïde jamais collecté. L’échantillon, prélevé sur l’astéroïde Bennu, devrait fournir des informations précieuses sur la formation de notre système solaire et sur l’habitabilité de la Terre. Le chef de la NASA, Bill Nelson, a qualifié la mission d'historique et a déclaré que la poussière d'astéroïde donnerait aux scientifiques un aperçu extraordinaire des débuts de notre système solaire.

La sonde Osiris-Rex, lancée en 2016, a collecté environ 250 grammes de poussière sur la surface rocheuse de Bennu. Même si cela peut sembler peu, la NASA estime que cela contribuera grandement à notre compréhension des astéroïdes qui pourraient potentiellement menacer la Terre. Amy Simon, scientifique de la NASA, a comparé le retour de l'échantillon au retour historique des roches lunaires d'Apollo.

La capsule Osiris-Rex a été libérée de la sonde et a effectué une descente enflammée à travers l'atmosphère terrestre, pour finalement atterrir dans le champ d'essai et d'entraînement de l'Utah. Malgré quelques complications liées au déploiement du parachute, la capsule est restée intacte et n'a pas été percée. Il a ensuite été transporté en salle blanche pour un examen plus approfondi.

L'échantillon collecté sera transporté au Johnson Space Center à Houston pour une étude plus approfondie, les premiers résultats devant être annoncés en octobre. La majeure partie de l’échantillon sera préservée pour les générations futures, tandis qu’une partie sera utilisée immédiatement pour des expériences. Une partie de l'échantillon sera également envoyée au Japon et au Canada pour une recherche collaborative.

L’étude des échantillons d’astéroïdes est importante car ils contiennent des matériaux datant de plusieurs milliards d’années et peuvent fournir des informations sur les origines et l’évolution du système solaire. En analysant ces échantillons, les scientifiques espèrent en découvrir davantage sur notre propre histoire d’origine.

Sources:

- NASA TV

– Agence de presse AFP