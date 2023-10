Le potentiel des ondes d’Alfvén pour apprivoiser les électrons en fuite pour l’énergie de fusion

L’exploitation de la puissance de la fusion est très prometteuse en tant que source d’énergie propre et pratiquement illimitée. Cependant, pour réaliser une réaction de fusion sur Terre, il faut chauffer la matière à des températures extrêmes, créant ainsi un plasma surchauffé. Le défi réside dans le maintien de la stabilité du plasma, car des perturbations peuvent survenir, entraînant la libération d'électrons en fuite et des dommages au réacteur.

Dans une étude récente, des scientifiques du laboratoire de physique des plasmas de Princeton (PPPL) ont proposé une solution pour atténuer les dommages causés par les perturbations. En se concentrant sur les électrons en fuite, qui sont l'un des composants les plus néfastes des perturbations, les chercheurs ont découvert que ces électrons génèrent un type unique d'onde électromagnétique dans le plasma appelé ondes d'Alfvén. Ces ondes, prédites pour la première fois par le physicien suédois Hannes Alfvén, agissent comme des freins aux électrons de haute énergie, ralentissant ainsi leur croissance potentiellement destructrice.

La découverte des ondes d'Alfvén laisse espérer le développement de réacteurs à fusion plus sûrs et plus efficaces. Leur efficacité à freiner la formation d’électrons incontrôlables dépend de divers paramètres du plasma, qui peuvent être influencés par la conception du réacteur. Bien qu’il n’existe pas encore de propositions concrètes de mise en œuvre, le réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER) en France et les réacteurs de mise à niveau DIII-D et ASDEX sont des candidats potentiels pour des applications expérimentales.

Cette avancée honore non seulement l'héritage d'Alfvén, mais ouvre également la porte à une nouvelle ère de conception de réacteurs à fusion. Alors que les scientifiques continuent d’explorer le potentiel des ondes d’Alfvén, nous pourrions faire un pas de plus vers l’obtention d’une énergie propre et abondante grâce à la fusion.

Référence : Chang Liu et al, Simulation auto-cohérente de l'excitation des modes propres d'Alfvén compressionnels et de la diffusion électronique incontrôlée dans les perturbations du tokamak, Phys. Révérend Lett (2023). DOI : 10.1103/PhysRevLett.131.085102