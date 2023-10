Les galaxies brillantes du premier univers : expliquées

By

Les astronomes utilisant le télescope spatial James Webb (JWST) ont fait une découverte surprenante sur les galaxies brillantes du tout premier univers. Des simulations informatiques ont révélé que ces galaxies sont plus lumineuses que prévu pour leur époque, probablement en raison d’éclatements de formation d’étoiles massives.

Lorsque le JWST a commencé ses opérations scientifiques en 2022, il a rapidement détecté des galaxies à fort redshift. Ces galaxies semblent avoir existé plus tôt dans l’univers que jamais auparavant. Ils se sont également révélés plus brillants que ne le prédisait le modèle standard de cosmologie. Cela a amené les chercheurs à remettre en question la validité du modèle standard.

Cependant, des simulations menées par une équipe de Caltech dirigée par Guochao Sun ont fourni une nouvelle explication. Les simulations suggèrent que les galaxies brillantes observées par le JWST sont lumineuses car elles ont subi une période de formation d'étoiles intense. Cette explosion de formation d’étoiles émet des éclairs de lumière, rendant les galaxies plus lumineuses.

De telles sursauts d'étoiles ne sont pas rares et peuvent se produire dans les galaxies d'aujourd'hui, souvent à la suite de collisions galactiques. Lorsque les galaxies entrent en collision, le gaz moléculaire est agité, ce qui provoque sa fragmentation et son effondrement, conduisant ainsi à la formation d'étoiles. Dans l’univers primitif, où les conditions étaient tumultueuses, les galaxies n’avaient peut-être pas accumulé leur matière formant des étoiles à un rythme constant.

Selon Claude-André Faucher-Giguère de l'Université Northwestern, « ce qui se produit, selon nous, c'est qu'une explosion d'étoiles se forme, puis quelques millions d'années plus tard, ces étoiles explosent sous forme de supernovae. Le gaz est expulsé [de la galaxie] puis retombe pour former de nouvelles étoiles, entraînant ainsi le cycle de formation des étoiles.

Les simulations s'alignent sur le modèle de croissance hiérarchique des galaxies présenté dans le modèle standard de cosmologie. Cela suggère que les galaxies étaient plus petites au début de l’univers et se sont développées en accrétant des nuages ​​​​de gaz intergalactiques et en fusionnant avec d’autres galaxies. À mesure que les galaxies grandissaient, elles étaient capables de retenir davantage de matière formant des étoiles, régulant ainsi le taux de formation des étoiles.

Les résultats de ces simulations, qui reproduisent avec précision la luminosité et l'abondance des galaxies observées, ont été publiés dans The Astrophysical Journal Letters.

