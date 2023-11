By

Dans le vaste royaume des exoplanètes, WASP-17 b se distingue comme un monde véritablement extraterrestre. Découverte en 2009 et située à environ 1320 1.9 années-lumière de la Terre, cette géante gazeuse possède des caractéristiques remarquables qui la différencient de notre système solaire familier. Avec une taille 0.78 fois supérieure à celle de Jupiter et une masse seulement 17 fois supérieure à celle de Jupiter, WASP-XNUMX b est considérée comme l’une des planètes connues les plus « gonflées ».

Ce qui distingue vraiment WASP-17 b, c’est sa proximité avec son étoile mère et sa classification qui en résulte comme « Jupiter chaud ». Complétant une orbite en seulement 3.7 jours terrestres, WASP-17 b réside dangereusement près de son étoile. Cette proximité entraîne non seulement un rayonnement intense, mais provoque également le verrouillage des marées de la planète, un côté étant constamment tourné vers l'étoile et l'autre côté toujours pointé vers l'espace.

En raison de la proximité de la planète avec son étoile, sa température atteint environ 1550 1280 Kelvin, soit environ 76 2400 degrés Celsius du côté jour. Ces températures ne sont peut-être pas aussi extrêmes que celles d’autres exoplanètes, comme WASP-XNUMX b, où les températures de surface peuvent atteindre XNUMX XNUMX degrés Celsius, mais elles donnent néanmoins lieu à des phénomènes extraordinaires.

Le télescope spatial James Webb (JWST), le télescope spatial le plus avancé jamais lancé, a récemment fait une découverte révolutionnaire autour de WASP-17 b. À l’aide de son instrument infrarouge moyen (IRI), le JWST a détecté des particules de silice pure (SiO2), ou quartz, dans l’atmosphère de l’exoplanète. C’est la première fois que du quartz est observé autour d’une exoplanète.

Des observations antérieures de l'atmosphère d'exoplanètes ont révélé des silicates riches en magnésium, comme l'olivine et le pyroxène, mais du quartz pur n'avait pas été détecté jusqu'à présent. Les résultats suggèrent que le quartz observé dans l'atmosphère de WASP-17 b pourrait être les éléments constitutifs des plus gros grains de silicates trouvés sur les exoplanètes plus froides et les naines brunes.

L’examen de la composition des nuages ​​d’exoplanètes est crucial pour comprendre les conditions générales et les processus de formation. La présence de quartz dans l'atmosphère indique l'inventaire de différents matériaux dans l'environnement et donne un aperçu de la façon dont ils façonnent la planète.

Bien qu'il reste encore beaucoup à découvrir sur les nuages ​​de quartz de WASP-17 b, les scientifiques soupçonnent qu'ils existent principalement le long de la ligne de terminaison, la frontière entre les côtés jour et nuit de la planète. La quantité exacte de quartz reste incertaine, mais il est clair que WASP-17 b continue de nous surprendre par ses caractéristiques surnaturelles.

QFP

Qu’est-ce qui fait de WASP-17 b une exoplanète extraterrestre ?

WASP-17 b est considérée comme une exoplanète extraterrestre en raison de ses caractéristiques très différentes de celles des planètes de notre système solaire. Il s’agit d’une géante gazeuse beaucoup plus grande que Jupiter mais dont la masse est inférieure, ce qui la rend exceptionnellement « gonflée ». De plus, sa proximité avec son étoile mère et sa rotation verrouillée par les marées contribuent à sa nature extraterrestre.

Quelle est l’importance de la découverte de nuages ​​de quartz autour de WASP-17 b ?

La détection de nuages ​​de quartz dans l'atmosphère de WASP-17 b est importante car elle donne un aperçu des conditions générales de la planète et de la manière dont différents matériaux s'assemblent pour façonner son environnement. Cette découverte aide les scientifiques à mieux comprendre les exoplanètes et leurs processus de formation.

Comment le télescope spatial James Webb a-t-il fait cette découverte ?

Le télescope spatial James Webb a observé WASP-17 b pendant une dizaine d'heures grâce à son instrument infrarouge moyen (IRI). En mesurant l'effet du passage dans l'atmosphère de l'exoplanète sur la lumière des étoiles, le télescope a identifié un signal unique qui ne pouvait s'expliquer que par la présence de nuages ​​de quartz dans l'atmosphère.

Pourquoi la proximité de WASP-17 b avec son étoile est-elle significative ?

La proximité de WASP-17 b avec son étoile entraîne un rayonnement intense et des températures extrêmes du côté jour. Ces conditions donnent lieu à des phénomènes extraordinaires et contribuent au caractère extraterrestre de l’exoplanète. Comprendre les effets de la proximité stellaire aide les scientifiques à comprendre la diversité des systèmes exoplanétaires.