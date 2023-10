Le télescope spatial James Webb observe des planètes naines dans la ceinture de Kuiper

Le télescope spatial James Webb (JWST) a récemment porté son attention sur la ceinture de Kuiper, une région située aux confins de notre système solaire et qui abrite une multitude d'objets. Dirigée par Joshua Emery de la Northern Arizona University, une équipe internationale d'astronomes a utilisé le spectromètre proche infrarouge (NIRSpec) de JWST pour observer trois planètes naines dans la ceinture de Kuiper : Sedna, Gonggong et Quaoar. Leurs observations ont fourni des informations précieuses sur la composition et les orbites de ces corps célestes.

L’équipe a découvert que les trois planètes naines contiennent de grandes quantités d’éthane (C2H6) à leur surface, Sedna présentant la concentration la plus élevée. De plus, de l'acétylène (C2H2) et de l'éthylène (C2H4) ont également été détectés sur Sedna. Ces molécules sont des sous-produits de l’irradiation au méthane (CH4). Il est intéressant de noter que l'abondance de ces molécules est liée à l'orbite de chaque planète, indiquant des variations de température et d'environnements d'irradiation. Cela suggère que le méthane doit être régulièrement reconstitué à la surface de ces planètes naines.

Ces résultats confirment des études antérieures indiquant que le méthane trouvé sur d’autres objets de la ceinture de Kuiper (KBO) n’est pas original mais plutôt formé à l’intérieur de leur intérieur puis rejeté à la surface. Les spectres de Sedna, Gonggong et Quaoar diffèrent de ceux des KBO plus petits, ce qui suggère que ces planètes naines possèdent des compositions uniques.

La découverte d'hydrocarbures légers et de molécules organiques complexes sur ces planètes naines fournit des informations cruciales sur la formation et l'histoire du système solaire. Les observations de JWST dans la ceinture de Kuiper contribuent à notre compréhension des processus dynamiques qui ont façonné notre voisinage planétaire.

Bien que la mission New Horizons ait contribué à élargir nos connaissances sur la ceinture de Kuiper en étudiant Pluton, ses satellites et Arrokoth, le lancement du JWST offre aux astronomes de nouvelles opportunités d’approfondir l’étude de cette région.

