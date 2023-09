Le rôle des missions claires et de l’impact dans l’innovation

Cet article explore le concept de « blocage de l'écrivain » dans le contexte des professionnels de la création et l'applique aux domaines scientifiques et technologiques. Il souligne l'importance d'avoir une mission claire et de comprendre l'impact de son travail afin de surmonter les défis et de maintenir la motivation.

L'article commence par discuter du travail de l'astronome danois Tycho Brahe, qui a passé sa vie à cataloguer le mouvement des planètes et à cartographier la position des étoiles. Même si le travail de Brahe a pu paraître monotone et banal, il a jeté les bases d'avancées significatives en physique et en ingénierie. Il est expliqué qu'une grande partie de la phase initiale du développement scientifique et technologique implique la collecte et l'analyse de données, qui peuvent souvent être fastidieuses et ennuyeuses.

Pour lutter contre l'ennui et maintenir la motivation, l'article suggère d'avoir une compréhension claire des objectifs et de l'impact du travail entrepris. Il cite l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) comme exemple d’organisation dotée d’une mission claire. L'accent mis par l'ISRO sur la résolution des défis quotidiens, tels que la prévision des précipitations et l'étude des régimes météorologiques, a conduit à des avancées significatives et à des applications pratiques.

L’article souligne que l’impact crée l’impact, ce qui signifie que même de petites réalisations peuvent motiver davantage d’innovation. Il donne l'exemple de la présentation des résultats lors de conférences scientifiques et de l'appréciation de ses pairs en tant que catalyseur pour les jeunes chercheurs.

L'article se termine par un exemple personnel de développement du robot HomoSEP pour le nettoyage mécanisé des fosses septiques et des regards d'égouts. L'auteur explique comment les interactions avec les agents d'assainissement et les visites sur le terrain ont alimenté la motivation à développer une solution pour éliminer le nettoyage manuel. Le succès du projet et son impact sur la transformation de la vie des personnes impliquées ont motivé davantage l'auteur et l'équipe.

Dans l'ensemble, l'article souligne l'importance d'avoir une mission claire et de comprendre l'impact de son travail afin de surmonter les défis et de maintenir la motivation dans les domaines scientifiques et technologiques.

