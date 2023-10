L'impact du changement climatique sur le bruit sous-marin dans les océans du monde

By

Une étude récente publiée dans la revue PeerJ révèle que les océans du monde subissent une augmentation des niveaux de bruit sous-marin en raison du changement climatique. Menée par des chercheurs du NIOZ et de l’Université d’Utrecht, l’étude se concentre sur les effets de la température et de l’acidité de l’eau sur la propagation du son sous-marin.

À l’aide de modèles mathématiques et de scénarios climatiques fournis par le groupe d’experts des Nations Unies sur le climat, le GIEC, les chercheurs explorent l’impact du changement climatique sur le bruit océanique. Ils constatent qu’à mesure que les émissions de gaz à effet de serre continuent d’augmenter, l’eau de mer devient plus acide. Lorsqu’elle est combinée à la hausse des températures des océans, cette acidité accrue permet aux sons sous-marins de voyager plus loin dans la plupart des régions de l’océan.

L'une des principales conclusions de l'étude est que le bruit généré par les navires devrait être cinq fois plus fort à certains endroits d'ici la fin du siècle. Cette augmentation significative du bruit aura de profondes implications sur la vie marine, car elle interférera avec le comportement et la communication de nombreuses espèces de poissons et de mammifères marins.

De plus, l’étude révèle que les changements dans les couches de température dans l’ensemble de l’océan, en particulier dans le nord de l’océan Atlantique, créeront un « canal sonore » séparé qui fonctionne comme un tunnel, transportant les sons beaucoup plus loin. Cela entraînera une augmentation de sept décibels des niveaux sonores sous-marins dans cette région d’ici la fin du siècle, ce qui représentera une multiplication par cinq de l’énergie du bruit sous-marin.

L’impact de ces changements dans le bruit sous-marin devrait être substantiel, même dans des scénarios climatiques modérés. La vie marine dépend fortement du son pour communiquer, car la visibilité sous l'eau est limitée. L’augmentation du bruit généré par l’homme perturbera cette communication et aura des effets considérables sur l’ensemble de l’écosystème marin.

Les chercheurs participent activement à la mesure des bruits sous-marins afin de mieux comprendre les défis posés par l’augmentation du bruit sous-marin. Grâce à une combinaison de recherches théoriques et expérimentales, ils visent à fournir des informations cruciales sur la protection de la vie marine face au changement climatique.

En conclusion, alors que le changement climatique continue de modifier la structure thermique des océans, les niveaux croissants de bruit sous-marin présentent des risques importants pour les écosystèmes marins. Les connaissances acquises grâce à ces études sont essentielles pour comprendre et atténuer les impacts du changement climatique sur la vie marine.

Sources:

– PeerJ

– NIOZ

- Université d'Utrecht