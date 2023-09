Les éclipses solaires et leur impact sur l'ionosphère terrestre

Les éclipses solaires peuvent avoir des effets significatifs sur la structure et la dynamique de la haute atmosphère terrestre, en particulier sur l'ionosphère. Lors d'une éclipse, la réduction soudaine du rayonnement solaire atteignant l'atmosphère terrestre entraîne divers changements dans l'ionosphère. Ces changements ont des implications pour les systèmes de communications radio et de navigation qui dépendent de l'ionosphère pour réfléchir et réfracter les ondes radio.

L’un des principaux impacts d’une éclipse solaire sur l’ionosphère est une diminution de l’ionisation. Le rayonnement solaire est la principale source d'ionisation dans l'ionosphère, et la réduction du rayonnement solaire lors d'une éclipse entraîne une diminution de l'ionisation. Cette diminution de l'ionisation peut provoquer une baisse temporaire de la densité des particules chargées, notamment dans la région de l'ionosphère comprise entre 37 et 56 milles d'altitude.

De plus, une éclipse peut entraîner un refroidissement de la haute atmosphère. La diminution du rayonnement solaire provoque un effet de refroidissement qui peut affecter la structure thermique de l’ionosphère. Ces changements de température peuvent provoquer des variations des densités ionosphériques et des altitudes.

La réduction de l'ionisation et du refroidissement lors d'une éclipse entraîne également une diminution de la densité électronique dans l'ionosphère. Cette diminution de la densité électronique peut affecter la propagation des ondes radio, notamment dans la gamme des hautes fréquences utilisées pour les communications longue distance.

Les changements soudains des conditions ionosphériques lors d'une éclipse peuvent entraîner la formation d'anomalies ionosphériques, telles que des trous ou des appauvrissements. Ces anomalies peuvent perturber les signaux radio et les systèmes de navigation GPS, impactant ainsi la communication et la navigation dans les régions touchées.

Les chercheurs profitent des éclipses solaires pour étudier l’ionosphère et sa réponse aux changements du rayonnement solaire. Divers instruments, notamment des ionosondes, des récepteurs GPS et des systèmes radar, sont utilisés pour mesurer et surveiller les variations ionosphériques lors d'une éclipse, contribuant ainsi à notre compréhension de la dynamique ionosphérique.

Il est important de noter que les effets des éclipses solaires sur l’ionosphère sont généralement temporaires et localisés dans les régions touchées par l’éclipse. Une fois l’éclipse terminée et les niveaux de rayonnement solaire revenus à la normale, l’ionosphère revient généralement à son état habituel.

Afin d'étudier plus en détail l'impact des éclipses solaires sur la structure et la dynamique de l'ionosphère, HamSCI – Ham Radio Science Citizen Investigation – organise les Festivals of Eclipse Ionospheric Science en 2023 et 2024. Ces événements visent à recueillir des données auprès des opérateurs de radio amateur et des auditeurs à ondes courtes pour aider à la recherche en physique spatiale.

Source : NASA