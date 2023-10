Les chercheurs identifient plus de 3,300 XNUMX types de cellules cérébrales dans un nouvel atlas du cerveau

Les chercheurs ont découvert plus de 3,300 60 types différents de cellules cérébrales dans un nouvel atlas du cerveau, mettant ainsi en lumière la complexité et la diversité du cerveau humain. Cet effort, financé par les National Institutes of Health et dirigé par des scientifiques de l’Allen Institute for Brain Science de Seattle, a cartographié le cerveau humain avec des détails sans précédent. Des études antérieures avaient identifié environ XNUMX types de neurones dans la seule rétine, mais les recoins les plus profonds du cerveau restaient largement inconnus.

Les scientifiques ont utilisé de nouvelles technologies pour sonder des millions de cellules cérébrales humaines collectées à partir de tissus biopsiés ou de cadavres, leur permettant ainsi d'activer différents gènes dans différents types de cellules. Grâce à ce processus, ils ont identifié de nombreux nouveaux types de neurones, ainsi que d’autres types de cellules tels que les astrocytes et les microglies. Les astrocytes soutiennent et nourrissent les neurones, tandis que les microglies servent de cellules immunitaires et contribuent à améliorer la signalisation entre les neurones.

L’atlas du cerveau en est encore à ses débuts, avec seulement une petite fraction des 170 milliards de cellules estimées dans le cerveau humain échantillonnées. Cependant, ces premières recherches ont ouvert la voie à de futures enquêtes qui permettront de découvrir davantage de types de cellules. Les chercheurs ont également appliqué des méthodes similaires pour étudier le cerveau des chimpanzés et d’autres espèces afin de comprendre comment le cerveau humain a évolué de manière unique.

Bien que les nouvelles connaissances sur ces cellules cérébrales soient importantes, il est important de noter que la compréhension du cerveau humain va au-delà du catalogage de parties individuelles. Les neuroscientifiques doivent également étudier le cerveau en tant que système d’autorégulation afin d’en comprendre pleinement les subtilités. Le projet d'atlas du cerveau fournit une multitude de données pour de futures études, et les chercheurs prévoient de découvrir des informations précieuses à partir de cette vaste collection d'informations.

Sources:

– Science Magazine : « Un atlas anatomiquement complet du transcriptome du cerveau humain adulte »

– The New York Times : « Des chercheurs cartographient un monde de gènes dans le cerveau humain »https://www.nytimes.com/2019/09/19/science/brain-atlas-human.html