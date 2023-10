La NASA met en lumière une galaxie étrange et rare dans un instantané

La NASA a récemment publié une image d’une galaxie unique qui, selon les scientifiques, est l’une des cinq de ce type dans l’univers. Connue sous le nom de NGC 612, cette galaxie est classée comme une forme lenticulaire, c'est-à-dire une forme qui se situe entre une galaxie spirale et une galaxie elliptique. Les galaxies lenticulaires sont caractérisées par une forme de disque avec un renflement rond au centre, ressemblant à des lentilles. Cependant, NGC 612 présente certaines caractéristiques inhabituelles qui le distinguent.

Un aspect distinctif de NGC 612 est sa jeune population stellaire. Contrairement aux galaxies lenticulaires typiques, qui ont des étoiles plus anciennes et peu de formation d'étoiles en cours, les étoiles de NGC 612 n'ont que 40 à 100 millions d'années. De plus, NGC 612 est classée comme galaxie active, avec en son centre un renflement brillant plus de 100 fois plus brillant que la lumière combinée de ses étoiles.

NGC 612 porte également le titre de galaxie Seyfert de type II. Cette classification est attribuée aux galaxies qui émettent une grande quantité de lumière infrarouge, même si elles semblent normales en lumière visible. La lumière infrarouge émise par NGC 612 contient des données thermiques précieuses, ce qui la rend idéale pour l'observation avec le télescope spatial James Webb de la NASA.

Un autre aspect rare de NGC 612 réside dans ses émissions radio. Elle est classée comme une galaxie radio de forme non elliptique, un type de galaxie qui n'a été découvert que cinq fois dans l'univers entier. Les scientifiques pensent que les émissions radio pourraient être les vestiges d'une interaction passée entre NGC 612 et une galaxie spirale. On pense que les galaxies lenticulaires telles que NGC 612 se sont formées par fusion avec des galaxies spirales.

L'image de NGC 612 a été capturée par le télescope spatial Hubble et est la première de la série Galaxy Week de la NASA. En étudiant cette galaxie unique, les astronomes espèrent mieux comprendre les facteurs qui poussent les galaxies à émettre des ondes radio.

