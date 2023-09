La nouvelle histoire humaine : nos anciens cousins ​​humains

Les scientifiques croient depuis longtemps que l’Homo sapiens, avec ses pensées et ses émotions complexes, était le seul véritable être humain à avoir jamais existé. Cependant, les progrès récents de la technologie de l’ADN ont bouleversé cette notion, pointant vers un monde dans lequel nous partagions la planète avec d’autres premiers humains qui nous ressemblaient beaucoup. Les Néandertaliens, les Dénisoviens et diverses « populations fantômes » font partie de nos anciens cousins ​​humains dont nous savons maintenant qu’ils existaient à nos côtés.

Les découvertes archéologiques et les preuves ADN ont montré que ces hominidés avaient des comportements complexes et que nos ancêtres entretenaient des interactions étroites avec eux. On croyait que les premiers humains remplaçaient d’autres groupes sans s’accoupler, mais l’ADN a prouvé le contraire. En analysant l’ADN ancien, les scientifiques ont trouvé des signes évidents de croisement entre Homo sapiens et Néandertaliens et Dénisoviens. Il existe également des preuves d’autres « populations fantômes » qui ont laissé leur marque génétique sur nous, même si leurs fossiles n’ont pas encore été découverts.

Les interactions se sont probablement produites peu de temps après que nos ancêtres ont quitté l’Afrique et se sont aventurés en Europe et dans certaines parties de l’Asie de l’Est et du Sud-Est. Malgré les différences physiques, telles que des nez plus gros et des membres plus courts chez les Néandertaliens, ces distinctions ne servaient pas de barrière entre les groupes. Au lieu de cela, nos ancêtres considéraient probablement ces différences comme une opportunité de connexion, de curiosité et peut-être même d’attraction.

Ces découvertes ont brisé l’idée selon laquelle les humains modernes, en particulier ceux d’origine européenne, constituaient le summum de l’évolution. Les Néandertaliens, par exemple, n’étaient pas le peuple brutal des cavernes de l’imagination populaire, mais avaient des comportements avancés en matière de chasse, de cuisine, d’utilisation d’outils et même d’art. La croyance selon laquelle des créatures antérieures ressemblant davantage à des singes ont progressivement évolué vers Homo sapiens a également été réfutée par des preuves génétiques et archéologiques, remettant en question le récit précédent de l'évolution humaine.

Afin de combler le fossé entre les découvertes scientifiques et la perception du public, des artistes comme John Gurche créent pour les musées des modèles réalistes d’humains anciens. Ces modèles visent à décrire avec précision à quoi ressemblaient nos anciens parents humains, nous aidant ainsi à visualiser et à apprécier la complexité de notre histoire humaine commune.

