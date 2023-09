Le sort des barges à queue barrée et la menace qui pèse sur la baie de Moreton

Judith Hoyle, membre du conseil d'administration de BirdLife Australia, se tient sur le parc GJ Walter, regardant les eaux de la baie de Moreton. De là, elle peut voir l'île Cassim, un peuplement de mangroves résilient qui sert de gîte aux barges à queue barrée, des oiseaux de rivage migrateurs qui viennent de rentrer dans la baie depuis leurs aires de reproduction dans la toundra arctique. Cependant, leur gîte est englouti par la marée montante, les obligeant à se déplacer plus à l'intérieur des terres et dans des zones où ils sont dérangés par des chiens sans laisse. Ces oiseaux épuisés sont émaciés et n’ont plus que peu d’énergie après leur long voyage.

Les barges à queue barrée sont connues pour leur endurance remarquable, certains individus volant sans escale sur des milliers de kilomètres. Ils dorment d'un œil ouvert en vol et naviguent en utilisant les étoiles et le champ magnétique terrestre. Une fois arrivés à Moreton Bay, leur objectif est de consommer autant de nourriture que possible pour préparer leur voyage de retour. Cependant, les perturbations et l’activité humaine excessive dans ces aires d’alimentation mettent leur survie en danger.

Au fil des années, le nombre de barges à queue barrée a diminué à l'échelle mondiale, il ne reste plus que 300,000 68 individus. Dans la baie Moreton, leur nombre a chuté de 1993 % entre 2008 et ​​XNUMX, ce qui leur a valu le statut actuel d'espèce en danger critique d'extinction. Le projet de développement du port de Toondah, qui implique la construction d'appartements de grande hauteur sur l'estran et les vasières, menacera encore davantage la survie de ces oiseaux. L’augmentation des sports nautiques, du bruit et des perturbations perturbera leurs habitudes d’alimentation et de reproduction.

La baie de Moreton est une zone humide importante, déclarée site Ramsar d'importance internationale en 1993. C'est un refuge d'été pour de nombreux oiseaux de rivage migrateurs, notamment la barge à queue barrée, le courlis oriental, le bécasseau courlis et le grand noeud. Ces oiseaux dépendent de la baie pour se nourrir et se reposer pendant leurs longues migrations. L'approbation en cours des développements dans la région met ces oiseaux vulnérables en danger et met en évidence les échecs des lois sur la protection de l'environnement.

Judith Hoyle milite en faveur de la barge à queue barrée dans le sondage australien sur l'oiseau de l'année en 2023. Elle estime que ces oiseaux méritent d'être reconnus pour leur vie extraordinaire et les défis auxquels ils sont confrontés. Le déclin de ces oiseaux de rivage migrateurs souligne l'importance de protéger leurs habitats et de préserver les écosystèmes interconnectés comme la baie de Moreton.

