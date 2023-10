L’impact durable de la chasse à la baleine : perte génétique des populations de baleines

By

Une nouvelle étude révèle que la diversité génétique des baleines, en particulier des baleines bleues et des baleines à bosse, a été considérablement réduite en raison des effets dévastateurs de la chasse commerciale à la baleine au XXe siècle. L’équipe de recherche internationale a découvert cela en analysant des os de baleine bien conservés datant de plus de 20 ans, trouvés près de stations baleinières abandonnées sur l’île de Géorgie du Sud, dans l’océan Atlantique Sud.

L’étude s’est concentrée sur trois espèces : les rorquals bleus, les rorquals communs et les rorquals à bosse. Les résultats indiquent que les baleines bleues et à bosse ont perdu des lignées entières d’ADN maternel. Les lignées maternelles sont importantes car elles portent des souvenirs culturels, tels que la connaissance des lieux d'alimentation et de reproduction, qui sont transmis d'une génération à l'autre. Perdre une lignée maternelle signifie perdre des connaissances précieuses.

Au cours du XXe siècle, alors que les populations de baleines diminuaient à l'échelle mondiale, les baleiniers ont tourné leur attention vers l'hémisphère sud, entraînant la mort de plus de 20 millions de baleines dans la seule région. L'île de Géorgie du Sud, située à environ 2 1,300 kilomètres à l'est des îles Falkland, était l'un des endroits où des stations baleinières ont été installées. Environ 175,000 XNUMX baleines ont été tuées près de l'île durant cette période.

Même si certaines populations de baleines de l’Atlantique Sud montrent des signes de rétablissement, elles restent bien en deçà de leurs effectifs estimés avant la chasse à la baleine. La lenteur de la reproduction des grandes baleines à fanons, notamment des baleines bleues et des baleines à bosse, contribue encore davantage à leur faible nombre actuel. Ces baleines emblématiques sont encore rarement observées dans certains habitats, ce qui indique une possible disparition du pays ou une extinction locale des populations.

L’étude apporte un optimisme prudent quant au rétablissement global des rorquals bleus, à bosse et communs dans l’Atlantique Sud en raison de leur diversité génétique relativement élevée. Cependant, les lignées d’ADN maternel des baleines bleues et à bosse ont été perdues. Bien que la majorité des baleines vivantes aujourd’hui soient les descendantes de celles qui ont survécu à l’ère de la chasse à la baleine, certains survivants de cette époque pourraient encore exister. Étant donné que ces baleines peuvent vivre 90 ans ou plus, il est urgent de documenter leurs informations génétiques avant qu’elles ne soient perdues à jamais.

Comprendre l’histoire génétique des populations de baleines est crucial pour éclairer les efforts de conservation et protéger ce qui reste. Les scientifiques souhaitent tirer les leçons du passé pour atténuer les pertes futures. Les recherches menées sur l’île de Géorgie du Sud offrent une opportunité unique de préserver indéfiniment l’histoire génétique des baleines, mais la hausse des températures due au changement climatique pourrait menacer la préservation de l’ADN dans les os.

En mettant en lumière l’impact de la chasse commerciale à la baleine, cette étude souligne la nécessité de poursuivre les efforts pour protéger et conserver les populations de baleines. Préserver l’héritage génétique de ces magnifiques créatures est d’une importance primordiale, car il permet de mieux comprendre l’état passé, présent et futur des baleines dans nos océans.

Source : Journal de l'hérédité