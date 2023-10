Le verdissement cyclique du Sahara : aperçus du climat et de la dispersion des animaux

Les climatologues ont récemment découvert que le désert du Sahara subit des intervalles périodiques de verdissement, où de vastes zones de végétation recouvrent un paysage typiquement aride. Ces phases vertes se produisent environ tous les 21,000 XNUMX ans et sont caractérisées par la prolifération de rivières, de lacs et d'animaux dépendants de l'eau. L'Université d'Helsinki et l'Université de Bristol ont dirigé la recherche, qui a été publiée dans la revue Nature Communications.

L’étude se concentre sur l’étude des phases humides connues par le Sahara, le verdissement le plus récent s’étant produit il y a entre 5,000 15,000 et XNUMX XNUMX ans. En développant un nouveau modèle climatique conçu pour simuler les périodes humides en Afrique du Nord, les chercheurs ont pu faire la lumière sur les causes et le calendrier de ces événements.

Les changements climatiques du Sahara sont attribués aux conditions orbitales changeantes de la Terre, en particulier aux oscillations sur son axe. Cette oscillation affecte les différences saisonnières dans la distribution de l'énergie solaire et l'intensité de phénomènes tels que la mousson africaine. Les modèles climatiques précédents ne rendaient pas pleinement compte de l’étendue des périodes humides. Cependant, le nouveau modèle développé par l’équipe de recherche permet de mieux comprendre les conditions humides du Sahara.

Le modèle révèle que des périodes humides en Afrique du Nord se sont produites environ tous les 21,000 800,000 ans au cours des XNUMX XNUMX dernières années. Les étés plus chauds dans l’hémisphère Nord intensifient la force du système de mousson ouest-africain, entraînant une augmentation des précipitations dans le Sahara. Ceci favorise à son tour la croissance d’une végétation de type savane dans toute la région. Pendant les périodes glaciaires, le verdissement ne se produit pas car les hautes latitudes sont couvertes de glace, refroidissant l'atmosphère et supprimant les moussons.

Comprendre l’état de la végétation du Sahara est non seulement intrigant mais également important pour suivre les mouvements des animaux entrant et sortant de la région. Le Sahara agit comme une porte d’entrée contrôlant la dispersion des espèces entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne ainsi qu’à l’intérieur et à l’extérieur du continent. L'alternance entre phases humides et arides a joué un rôle crucial dans l'évolution et la dispersion des espèces en Afrique.

En modélisant avec succès les périodes humides d’Afrique du Nord, les chercheurs peuvent mieux comprendre la répartition humaine et l’évolution de notre genre en Afrique.

