Les pionniers du Viking : Joan Oró et Gilbert V. Levin

By

Cette année marque le centenaire de Joan Oró et Gilbert V. Levin, deux scientifiques qui ont joué un rôle crucial dans le projet Viking de la NASA, qui visait à rechercher des signes de vie sur Mars. Le projet impliquait l'envoi de deux vaisseaux spatiaux, chacun composé d'un orbiteur et d'une sonde d'atterrissage, sur la planète rouge en 1976.

Joan Oró, biochimiste né en Catalogne, en Espagne, a concentré ses recherches sur les origines de la vie. En 1959, il démontra que l’adénine, l’un des éléments constitutifs génétiques de l’ADN et de l’ARN, pouvait être formée à partir de produits chimiques plus simples en l’absence de biologie. Cette expérience s'appuie sur les célèbres travaux de Stanley Miller et Harold Urey, qui ont montré que divers produits chimiques biologiquement importants pouvaient être synthétisés dans des conditions que l'on pensait similaires à celles de la Terre primitive. Les recherches d'Oró ont contribué à notre compréhension de l'origine de la vie.

Lors de mes interactions avec Oró au début des années 2000, il a parlé d'un instrument sur lequel il avait travaillé, appelé spectromètre de masse par chromatographe en phase gazeuse (GCMS). Cet instrument faisait partie de la mission Viking et servait à analyser la composition du régolithe, notamment son contenu organique. Oró était particulièrement intéressé à déterminer s’il y avait des matières organiques, éléments constitutifs de la vie, présentes sur Mars.

Gilbert V. Levin, un ingénieur, a développé un instrument appelé expérience de libération étiquetée (LR) pour la mission Viking. Il travaillait sur cette expérience depuis plusieurs décennies avant le lancement. Levin pensait que l'expérience LR avait détecté des signes de vie sur Mars, même si d'autres instruments et consensus scientifiques étaient en désaccord. Il a continué à publier des articles défendant son interprétation des résultats jusqu'à sa mort en 2021.

L'expérience LR de Levin consistait à fournir des composés organiques à des micro-organismes potentiels, puis à rechercher des signes de métabolisme, en particulier la production de gaz. La présence de gaz indiquerait la présence de vie. L’expérience a donné des résultats positifs sur les deux sites d’atterrissage, le gaz étant produit lorsque le régolithe a reçu le liquide nutritif, mais pas lorsqu’il a été préalablement stérilisé par la chaleur.

Il est intéressant de noter que le GCMS d'Oró n'a détecté aucun composé organique dans le régolithe, ce qui a entraîné une confusion et des interprétations contradictoires des résultats. L'absence de matière organique a rendu de nombreux scientifiques, dont Oró, sceptiques quant aux résultats de l'expérience LR.

Même si Oró et Levin avaient des interprétations différentes des données de la mission Viking, leurs contributions à la recherche de la vie sur Mars étaient significatives. Ils ont montré les complexités et les défis liés à la conduite d’une exploration scientifique sur une autre planète, suscitant des débats et alimentant de nouvelles recherches dans la quête pour comprendre le potentiel de vie au-delà de la Terre.

Sources : NASA