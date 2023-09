Où va l’information lorsqu’elle tombe dans un trou noir ?

By

Selon la relativité générale d'Einstein, tout ce qui traverse l'horizon des événements d'un trou noir disparaît à jamais. Il s’ajoute à la masse, à la charge et au moment cinétique du trou noir mais ne peut pas s’échapper. Cependant, notre compréhension de la physique quantique nous dit qu’il y a d’autres choses à considérer. Les trous noirs ne sont pas statiques mais s'évaporent avec le temps, émettant un rayonnement Hawking. Cela soulève la question de savoir ce qu’il advient des informations qui ont servi à former un trou noir.

Lorsque les physiciens parlent d’information, ils ne font pas simplement référence à des chaînes de lettres ou de chiffres. Cela peut également inclure des états quantiques, des états intriqués, des signaux renforçant la causalité et des mesures de l'entropie physique. L'entropie mesure le nombre d'arrangements possibles d'un système quantique.

Dans le cas d’un trou noir, si des informations y parviennent, elles semblent perdues à jamais. Cependant, il existe une proposition selon laquelle l’information pourrait éventuellement émerger à mesure que le trou noir s’évapore. Ceci est basé sur l’idée selon laquelle les particules intriquées maintiennent une connexion cachée à travers l’horizon des événements.

Mais le paradoxe de l’information sur les trous noirs reste entier. Le sort des informations contenues dans un trou noir reste un mystère. Trouver une solution à ce paradoxe est l’un des plus grands défis de la physique.

En résumé, selon la Relativité Générale, tout ce qui tombe dans un trou noir disparaît à jamais. Cependant, la physique quantique suggère que les informations peuvent encore être préservées et codées dans le rayonnement sortant à mesure que le trou noir s’évapore. Ce mystère non résolu, connu sous le nom de paradoxe informationnel du trou noir, reste un sujet de recherche et de débat intense dans le domaine de la physique.

