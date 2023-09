La fabrication finale du miroir du télescope géant Magellan est en cours

Le processus de fabrication et de polissage du septième et dernier miroir primaire du télescope géant Magellan a commencé. L'achèvement de ce miroir permettra au télescope d'avoir une surface totale de collecte de lumière de 368 mètres carrés, ce qui en fera l'optique la plus grande et la plus complexe jamais produite au monde. Grâce à sa collection de miroirs, le télescope géant Magellan sera capable de collecter plus de lumière que tout autre télescope existant, permettant ainsi des analyses chimiques détaillées des objets célestes et de leurs origines.

Le laboratoire de miroirs Richard F. Caris de l'Université de l'Arizona a récemment scellé près de 20 tonnes de verre optique pur à l'intérieur d'un four unique situé sous le stade de football des Wildcats de l'Arizona. Le verre sera fondu et façonné pour former la surface paraboloïde incurvée du miroir en le chauffant à 1,165 XNUMX °C. Au cours des trois prochains mois, le miroir va refroidir avant de passer à l’étape de polissage.

Une fois terminés, les miroirs seront intégrés dans un prototype de système de support pour les tests de performances optiques. Ces tests serviront de répétition pour le fonctionnement des sept miroirs primaires. Une fois assemblés, les sept miroirs fonctionneront comme un miroir monolithique de 25.4 mètres, offrant jusqu’à 200 fois la sensibilité et quatre fois la résolution d’image des télescopes spatiaux actuels.

Le télescope géant Magellan sera également le premier télescope extrêmement grand à disposer d’un réseau de miroirs primaires complet. Avec l'infrastructure nécessaire en place sur le site du télescope au Chili, la fabrication se concentre sur les sous-systèmes et l'enceinte critiques du télescope. La structure du télescope est fabriquée en acier américain et la fabrication du premier des sept miroirs secondaires adaptatifs est actuellement en cours.

Le télescope géant Magellan vise à faire de nouvelles découvertes dans tous les domaines de l'astronomie grâce à sa combinaison de puissance de collecte de lumière, d'efficacité et de résolution d'image. Il aura la capacité d’étudier les planètes à haute résolution spatiale et spectrale, fournissant ainsi un aperçu de leur composition, de la présence d’eau et du potentiel de vie. Le télescope devrait voir sa première lumière d’ici la fin de la décennie.

Crédit : Société GMTO

Sources : Société GMTO