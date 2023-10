Percée révolutionnaire dans la détection des neutrinos à base d'eau en Ontario

Les scientifiques ont réalisé une percée révolutionnaire dans la détection des neutrinos en utilisant un réservoir d'eau ultrapure enfoui à des kilomètres sous la surface de la Terre en Ontario, au Canada. Les neutrinos sont des particules fantomatiques abondantes dans l’Univers, mais incroyablement difficiles à étudier en raison de leur manque de masse, de charge et d’interaction avec d’autres particules.

Dans cette expérience, les scientifiques ont utilisé l’eau pour détecter les antineutrinos, qui sont les antiparticules des neutrinos. Les antineutrinos sont créés lors de la désintégration nucléaire bêta, un type de désintégration radioactive. Lorsqu’un antineutrino électronique interagit avec un proton, il produit un positron et un neutron dans une réaction appelée désintégration bêta inverse.

Pour détecter ce processus, les scientifiques ont utilisé un grand réservoir rempli de scintillateur liquide, qui amplifie la lumière. Le réservoir est bordé de tubes photomultiplicateurs capables de détecter la faible lueur du rayonnement Tchérenkov produit par des particules chargées se déplaçant plus rapidement que la vitesse de la lumière dans le liquide.

Habituellement, les détecteurs remplis d'eau ont du mal à détecter des signaux inférieurs à 3 mégaélectronvolts, mais cette expérience a démontré qu'un réservoir rempli d'eau pouvait détecter des signaux aussi faibles que 1.4 mégaélectronvolts. L’équipe a réussi à détecter des preuves de désintégration bêta inverse avec un niveau de confiance de 3 sigma, soit une probabilité de 99.7 %.

Cette percée a des implications significatives pour les expériences sur les neutrinos et la technologie de surveillance. Il offre un matériau plus rentable et plus facilement disponible pour détecter les neutrinos et les antineutrinos. De plus, la recherche suggère que des détecteurs d’eau pourraient être utilisés pour surveiller la production d’électricité des réacteurs nucléaires.

La collaboration SNO+, qui a mené cette expérience, est un laboratoire souterrain de premier plan situé à plus de 2 kilomètres sous la surface de la Terre. Le laboratoire offre une protection contre les rayons cosmiques, permettant d’obtenir des signaux exceptionnellement bien résolus.

Outre ses applications pratiques, SNO+ continue de contribuer à notre compréhension des neutrinos. Les scientifiques souhaitent particulièrement déterminer si les neutrinos et les antineutrinos sont la même particule ou s'il existe des différences entre eux. SNO+ recherche actuellement une désintégration rare et inédite qui pourrait éclairer cette question.

Dans l’ensemble, cette avancée dans l’utilisation de l’eau pour la détection des neutrinos ouvre de nouvelles possibilités pour étudier ces particules insaisissables et approfondir notre compréhension de l’Univers.

Source : Lettres d'examen physique