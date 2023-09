Il reste 250 millions d’années aux mammifères avant que la majeure partie du monde ne devienne inhabitable.

Une étude récente publiée dans Nature Geoscience suggère que le monde est sur la bonne voie pour créer un nouveau supercontinent dans quelques centaines de millions d’années. Les scientifiques ont utilisé des données sur les mouvements des continents et les fluctuations atmosphériques pour créer une future carte connue sous le nom de Pangea Ultima. Cet hypothétique supercontinent, semblable à la Pangée originelle, créerait des conditions difficiles et défavorables aux mammifères.

Selon l'étude, seulement 8 à 16 % de la masse terrestre de la Pangea Ultima serait habitable pour les mammifères, principalement situés dans les limites nord et sud. En revanche, avant l’ère industrielle et le réchauffement climatique, environ 66 % des terres étaient habitables pour les mammifères. La triple combinaison de continentalité, d’un soleil plus chaud et d’une augmentation du CO2 dans l’atmosphère entraînerait un environnement essentiellement hostile, dépourvu de sources de nourriture et d’eau pour les mammifères.

Les mammifères ont prospéré sur Terre grâce à leur capacité à s’adapter à différents environnements, mais une exposition prolongée à une chaleur extrême s’avérerait difficile. Les mouvements tectoniques à l’avenir devraient provoquer davantage d’éruptions volcaniques, libérant davantage de dioxyde de carbone dans l’atmosphère et entraînant une augmentation du piégeage de la chaleur.

L’étude prédit une augmentation des niveaux de CO2 de 400 ppm à plus de 600 ppm dans des millions d’années, en supposant que les humains arrêtent de brûler des combustibles fossiles. De plus, le soleil devrait émettre environ 2.5 % de rayonnement en plus dans 200 millions d’années. Ces facteurs entraîneraient des températures généralisées comprises entre 40 et 50 degrés Celsius, rendant la vie des mammifères non durable.

Ce scénario futur rendrait les côtes de Pangea Ultima encore plus humides que les régions côtières actuelles, tandis que les vastes zones intérieures deviendraient désertiques. La capacité de fournir suffisamment de végétation pour assurer un approvisionnement alimentaire régulier à toute civilisation humaine et à d’autres mammifères diminuerait.

Même si ce scénario se situe dans un avenir lointain, il est important de répondre au stress actuel sur notre planète causé par le changement climatique. Le réchauffement climatique rapide dû à la combustion de combustibles fossiles a déjà conduit à l'été le plus chaud de l'hémisphère nord et à un début de printemps alarmant en Australie. Prendre des mesures immédiates pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et atténuer le changement climatique est crucial pour l’avenir de notre planète et la survie de toutes les espèces.

