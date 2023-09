L’importance de soutenir l’industrie des vols spatiaux commerciaux et d’adopter des normes

L'astronaute à la retraite de la NASA Michael Lopez-Alegria, actuellement astronaute en chef chez Axiom Space, souligne l'importance des missions commerciales de vols spatiaux habités pour la construction d'une vie meilleure sur Terre. Avec son récent retour dans l'espace en tant que commandant de la mission Axiom 1 (Ax-1), Lopez-Alegria souligne la quantité de science, de recherche et de sensibilisation STEM qui peuvent être menées en microgravité. Il note également que l’expansion des capacités commerciales augmentera considérablement ces opportunités dans l’espace.

Les progrès réalisés dans l’industrie des vols spatiaux commerciaux sont dus, en grande partie, à la politique et à la législation qui ont permis aux entreprises privées de développer leurs propres systèmes de transport de vols spatiaux habités. Cela marque une rupture significative avec le modèle précédent dans lequel seuls les gouvernements possédaient et exploitaient de tels systèmes. La législation prévoyait également une « période d’apprentissage » qui exemptait l’industrie des vols spatiaux commerciaux des réglementations susceptibles d’entraver l’innovation et le développement de nouveaux systèmes. Toutefois, cette période d’apprentissage expire cette année et le Congrès doit décider de la renouveler ou de la laisser expirer.

Lopez-Alegria souligne que le Congrès devrait réautoriser la période d'apprentissage pour garantir que le cadre de sécurité s'aligne sur la maturité de l'industrie. Il préside l'effort de l'ASTM sur les normes des vols spatiaux commerciaux, qui vise à développer des normes de sécurité internationalement acceptées pour l'industrie. Les normes consensuelles se sont révélées efficaces pour améliorer la sécurité dans diverses industries et peuvent jouer un rôle crucial en rendant les vols spatiaux habités commerciaux plus sûrs et plus accessibles.

Plutôt que d’introduire prématurément des réglementations fondées sur une expérience limitée, Lopez-Alegria estime que l’élaboration continue de normes en collaboration avec des experts du secteur et des régulateurs gouvernementaux constitue l’approche la plus efficace. Ce processus flexible permet des mises à jour constantes à mesure que l'industrie évolue et favorise la sécurité tout en favorisant l'innovation et la réussite entrepreneuriale.

Le Congrès a une occasion unique de soutenir l’industrie spatiale commerciale américaine, qui a créé des milliers d’emplois américains de haute technologie. En s’engageant sur la voie d’une réglementation qui tienne compte de la maturité de l’industrie et soutient une économie spatiale en plein essor, les États-Unis peuvent maintenir leur avantage concurrentiel à l’échelle mondiale et continuer à dominer le monde en matière de sécurité des vols spatiaux habités.

