Boeing Starliner : se préparer pour un voyage historique vers l'ISS

La NASA et Boeing se préparent à franchir une étape importante dans l'exploration spatiale, alors qu'ils travaillent avec diligence à l'achèvement des activités de vérification et de validation pour le prochain vol historique du vaisseau spatial Boeing Starliner. Cette mission révolutionnaire transportera des astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS) et marquera la première mission avec équipage du Starliner.

Initialement prévu pour un lancement en mars, il a été décidé qu'un lancement en avril serait mieux adapté aux prochaines rotations d'équipage et aux missions de réapprovisionnement en fret ce printemps. Cet ajustement assure une coordination plus fluide des opérations cruciales pour le succès de la mission.

Les astronautes expérimentés Butch Wilmore et Suni Williams ont été sélectionnés pour piloter le Boeing Starliner Crew Flight Test (CFT). Leur expertise et leur formation joueront un rôle essentiel dans la réussite de cette mission.

Boeing a travaillé activement pour répondre aux exigences de sécurité et a mené d'importants efforts de remédiation matérielle au sein de l'usine de production Starliner de la NASA Kennedy. Un aspect critique abordé est le retrait ou la restauration de la bande P213, qui a été achevée pour le dôme supérieur et est actuellement en cours pour le dôme inférieur. Les ingénieurs procéderont à des évaluations détaillées pour garantir que toute bande restante présente un niveau de risque acceptable.

Dans le cadre des préparatifs en cours, de nouveaux modèles de parachutes devraient être installés d'ici la fin de l'année. Ces parachutes intégreront des modifications qui renforcent les suspentes de la verrière principale et les joints souples du parachute principal et de l'ancre flottante, améliorant ainsi la sécurité globale.

Pour améliorer encore la fonctionnalité à long terme, Boeing et la NASA prévoient de modifier les vannes du système de contrôle thermique actif. Ces modifications ont été motivées par la découverte d'un problème de vanne de dérivation de radiateur plus tôt cette année. Les deux équipes ont pris des mesures correctives et proposé des mesures supplémentaires, telles que des purges du système, des mises à niveau de composants et des atténuations opérationnelles, pour éviter des problèmes similaires à l'avenir.

Avec près de 98 % des produits de certification déjà terminés, la clôture des produits de certification restants est attendue début 2022. Des progrès significatifs ont également été réalisés dans les domaines du contrôle manuel de l'équipage et de l'analyse du système d'abandon, répondant ainsi aux exigences critiques pour le succès de la mission. .

Alors que le logiciel de vol CFT du Boeing Starliner est soumis à des tests et que les modules du vaisseau spatial poursuivent leur traitement avant le vol, l'enthousiasme grandit pour cette étape importante de l'exploration spatiale. Les astronautes de la NASA choisis pour la mission CFT suivent actuellement une formation rigoureuse, collaborent avec des équipes et participent à diverses simulations pour assurer la réussite d'une mission de huit jours vers l'ISS.

Restez au courant des dernières avancées sur le blog officiel de l'équipage commercial et sur le blog de la mission CFT, alors que nous attendons avec impatience le lancement du Boeing Starliner et le prochain chapitre des vols spatiaux habités.

Questions Fréquentes

Q : Quelle est la date cible de lancement de la première mission habitée du Boeing Starliner vers l'ISS ?

R : La date de lancement cible est en avril, suite à une décision visant à assurer une meilleure coordination avec les prochaines rotations d'équipage et les missions de réapprovisionnement en fret au printemps.

Q : Qui sont les astronautes choisis pour le test en vol de l'équipage du Boeing Starliner ?

R : Les astronautes expérimentés Butch Wilmore et Suni Williams seront à bord pour la première mission en équipage du vaisseau spatial Boeing Starliner.

Q : Quelles modifications sont apportées aux vannes du système de contrôle thermique du Starliner ?

R : Des modifications sont prévues pour améliorer la fonctionnalité à long terme des vannes du système de contrôle thermique actif suite à la découverte d'un problème de vanne de dérivation de radiateur. Ces modifications incluent des purges du système, des mises à niveau de composants et des atténuations opérationnelles.

Q : Quand pouvons-nous nous attendre au test de largage de l'ancre flottante et des parachutes principaux mis à jour ?

R : Le test de chute est prévu début 2024 sur la base du calendrier actuel de livraison des parachutes.

Q : Quels sont les derniers progrès en matière de certification du vaisseau spatial Boeing Starliner ?

R : Environ 98 % des produits de certification requis pour le test en vol sont terminés et la clôture des produits de certification restants est prévue au début de l'année prochaine.