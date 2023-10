Nouvelle Lune, Nouvelle Éclipse : un spectacle dans le ciel

By

Une danse céleste est sur le point d’avoir lieu dans le ciel nocturne, alors qu’une éclipse lunaire orne notre vue deux semaines après une remarquable éclipse solaire. Ce mois-ci, le 28 octobre, la Lune effleurera la limite nord de l'ombre de la Terre, créant un spectacle visuel époustouflant.

Alors que la récente éclipse solaire a enthousiasmé le public avec son « anneau de feu », la prochaine éclipse partielle de Lune sera un tout autre spectacle. Malheureusement, ceux qui ont été témoins de l’éclipse solaire risquent de ne pas assister à cet événement lunaire, car il se produira pendant la journée, lorsque la lune est sous l’horizon. Cette fois, l’hémisphère oriental, y compris le Canada et la Nouvelle-Angleterre, sera dans une position privilégiée pour assister au déroulement de l’éclipse.

Alors que la lune se lève dans le ciel du soir, les résidents des provinces maritimes canadiennes peuvent apercevoir l'ombre, la partie intérieure la plus sombre de l'ombre de la Terre, glissant de la surface de la lune. Les spectateurs aux yeux perçants de la Nouvelle-Angleterre remarqueront peut-être également la légère ombre de la pénombre, la partie extérieure la plus claire de l'ombre.

Pour capturer la meilleure vue de l’éclipse, rappelez-vous que la lune se lève juste au moment où le soleil se couche, ce qui éclaire vivement le ciel crépusculaire. Pour une photo nette de la lune, attendez que le ciel s'assombrisse légèrement et que la lune s'élève plus haut au-dessus de l'horizon. Terre-Neuve-et-Labrador connaîtra la mi-éclipse au moment du lever de la lune, ce qui permettra une opportunité d'observation légèrement plus longue.

Voici une chronologie des événements de l'éclipse (en heure locale) :

– La Lune entre dans la pénombre : Non visible

– La Lune entre dans l’ombre : Non visible

– Mi-éclipse : 5h45 (HAE)

– La lune quitte l'ombre : 5 h 52 (HAA)

– La lune quitte la pénombre : 6 h 26 (HAA)

Pendant l’éclipse, la Lune passera progressivement de la pénombre à l’ombre. La pénombre, une faible extrémité extérieure de l'ombre de la Terre, commencera à montrer de faibles ombres sur le côté gauche de la Lune. Au fur et à mesure que le temps passe, le bord de la lune entrera dans l’ombre plus sombre, marquant le début de l’éclipse partielle. L'ombre ne couvrira qu'une petite partie du diamètre de la lune, atteignant juste en dessous du cratère Tycho.

L’éclipse prendra fin après 77 minutes lorsque la lune sortira de l’ombre, laissant derrière elle un souvenir fascinant à ceux qui auront la chance d’en être témoins.

Foire Aux Questions (FAQ):

Q : Qu’est-ce qu’une éclipse lunaire ?

R : Une éclipse lunaire se produit lorsque la Terre s’aligne entre le soleil et la lune, projetant une ombre sur la lune.

Q : La prochaine éclipse lunaire sera-t-elle visible dans le monde entier ?

R : Non, cette éclipse sera visible principalement dans l’hémisphère oriental, le Canada et la Nouvelle-Angleterre offrant la meilleure vue.

Q : À quelle fréquence les éclipses se produisent-elles ?

R : Les éclipses de soleil et de lune se produisent généralement par paires, une éclipse lunaire se produisant deux semaines avant ou après une éclipse solaire.

Q : Quand aura lieu la prochaine éclipse lunaire ?

R : La prochaine éclipse lunaire sera un événement pénombral le 25 mars de l’année prochaine, favorisant l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud.

Q : Comment puis-je capturer la meilleure vue de l’éclipse ?

R : Attendez que le ciel s'assombrisse et que la lune soit plus haute au-dessus de l'horizon pour garantir une photo claire. Pensez à utiliser des télescopes ou des jumelles pour observer de plus près.

Alors que la Lune rend visite à l'ombre de la Terre, délectons-nous des merveilles de notre univers et chérissons les instants fugaces de ce ballet céleste.