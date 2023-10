L’expédition Bonkers et Brilliant Fram : une aventure scientifique audacieuse

L'expédition Fram, dirigée par l'explorateur norvégien Fridtjof Nansen à la fin des années 1800, reste l'une des expéditions scientifiques les plus remarquables et les plus audacieuses de l'histoire. L’objectif était d’atteindre le pôle Nord, un exploit qui avait échappé aux explorateurs pendant des siècles en raison des conditions dangereuses de l’océan Arctique gelé.

Contrairement au voyage vers le pôle Sud, qui nécessitait de traverser des terres, atteindre le pôle Nord signifiait naviguer dans un océan gelé et en constante évolution. Les glaces représentaient une menace constante, car les navires étaient pressés et écrasés lorsque les glaces se rejoignaient. Personne ne pouvait trouver le moyen de surmonter cet obstacle jusqu'à ce qu'un naufrage du côté russe de l'Arctique conduise à la découverte d'un courant qui s'écoulait du côté russe vers le côté canadien.

Nansen, en collaboration avec le constructeur naval écossais Colin Archer, a conçu un navire révolutionnaire appelé Fram, capable de résister à la pression des glaces. Le navire était construit comme une coupe à fruits en bois, avec une forme arrondie et un gouvernail rétractable. Il était entièrement fabriqué en chêne massif et conçu pour sauter vers le haut lorsqu'il était pressé par la glace, lui permettant de flotter à la surface et d'être emporté par le courant vers le pôle Nord.

L'équipage est reparti avec cinq ans de fournitures et a attendu que la glace les transporte jusqu'à leur destination. Cependant, après un an et demi, ils ont réalisé qu’ils avaient fait fausse route et qu’il était peu probable qu’ils atteignent le pôle Nord. Nansen et un compagnon décidèrent de marcher vers le pôle, mais le mouvement de la glace rendit impossible toute progression. Finalement, ils ont dû faire demi-tour et trouver un moyen de revenir à la civilisation.

Même si elle n’a pas atteint son objectif ultime, l’expédition Fram a été révolutionnaire dans son approche et ses contributions scientifiques. L'équipage a collecté des données précieuses sur la glace arctique que personne d'autre n'avait obtenues depuis un siècle. Aujourd’hui, leurs mesures sont encore utilisées dans la recherche scientifique.

En 2019, l'expédition MOSAIC a tenté un voyage similaire jusqu'au Fram, en utilisant comme référence les données collectées par l'équipe de Nansen. Même si les conditions des glaces ont changé au fil du temps, la valeur scientifique de l’expédition Fram demeure importante.

L'audace, la rigueur scientifique et la bêtise inhérente à l'expédition Fram en font un chapitre remarquable de l'histoire de l'exploration. Il témoigne de la curiosité humaine et du désir de repousser les limites, même face à l’adversité.

Sources:

– Le Musée Fram, Oslo, Norvège

– La Société Royale de Géographie