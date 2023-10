Les premiers fossiles du Miocène en Afrique de l’Est éclairent l’histoire de l’évolution

Une équipe internationale de chercheurs, comprenant le programme de géochronologie et de géologie du Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), a fait une découverte passionnante en Afrique de l'Est. Dans un article publié dans la revue iScience, l'équipe rapporte avoir découvert les premiers fossiles de mammifères du Miocène dans le parc national de Gorongosa au Mozambique, un site important pour comprendre l'évolution des écosystèmes africains et son impact sur la lignée des hominidés.

L'étude, dirigée par le Dr Susana Carvalho de l'Université d'Oxford, fait partie du projet Paleo-Primate Gorongosa, qui vise à protéger la biodiversité et à promouvoir le développement de la communauté locale. Parmi les découvertes de l'équipe figurent des dents fossiles datant de la période du Miocène, qui s'étend sur 5 à 23 millions d'années et qui a joué un rôle crucial dans l'origine des singes africains.

En outre, les chercheurs ont pu déterminer des dates radiométriques pour la formation géologique appelée Mazamba, reconstituer la paléovégétation de la région à partir de carbonates pédogènes et de bois fossiles, et décrire divers fossiles, notamment des vertébrés et invertébrés marins, des reptiles, des mammifères terrestres et des bois fossiles de paléoenvironnements côtiers. Ils ont notamment découvert une nouvelle espèce de daman géant pesant entre 124 et 153 kilogrammes.

Cette étude révolutionnaire fournit des informations précieuses sur une région africaine jusqu’alors inexplorée. Mark Sier, scientifique affilié au CENIEH et boursier Marie Sklodowska-Curie à l'Université d'Utrecht, souligne l'importance de la recherche, déclarant : « Cette étude ouvre une toute nouvelle perspective sur une région africaine qui, jusqu'à présent, était paléontologiquement vide. » Sier étudie actuellement l'influence des cycles orbitaux sur les sédiments en Afrique de l'Est dans le cadre de son projet en cours.

Dans l’ensemble, la découverte de ces fossiles du Miocène en Afrique de l’Est contribue à notre compréhension de l’histoire évolutive de la région et met en lumière les processus qui ont façonné les écosystèmes africains et influencé le développement des hominidés. Les recherches menées dans le parc national de Gorongosa soulignent l'importance des études paléontologiques pour les efforts de conservation et les initiatives de développement communautaire.

