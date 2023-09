Le dévoilement de la découverte d'un hybride chien-renard soulève des inquiétudes quant à l'impact des chiens domestiques sur la faune

By

La découverte récente d'un hybride chien-renard, connu sous le nom de « dogxim », au Brésil a suscité l'intérêt des scientifiques et soulevé des inquiétudes quant à l'influence de nos chiens de compagnie sur les populations d'animaux sauvages. Cette créature unique, un croisement entre une femelle renard de la pampa et un chien domestique mâle, remet en question la croyance antérieure selon laquelle les chiens et les renards ne peuvent pas se reproduire.

Le dogxim a été retrouvé après avoir été heurté par une voiture et emmené dans un centre de réhabilitation de la faune. Le personnel a remarqué sa combinaison particulière de caractéristiques physiques et comportementales. Avec ses caractéristiques de renard comme les oreilles dressées et sa préférence pour la nourriture des petits mammifères, mais avec les aboiements d'un chien, cet hybride reste un cas curieux confirmé par des tests génétiques.

L'hybridation se produit lorsque deux espèces s'accouplent et produisent une progéniture d'ascendance génétique mixte. Normalement, les animaux s'accouplent au sein de leur propre espèce. L'incompatibilité génétique, déterminée par les différences dans le nombre de chromosomes et le comportement reproducteur, empêche généralement une hybridation réussie. Cependant, lorsque des espèces étroitement apparentées, comme les chiens et les loups, s’accouplent, les chances de réussite de l’hybridation augmentent en raison de leurs similitudes génétiques.

Bien que de nombreux hybrides soient stériles et ne représentent aucune menace pour l’espèce parente, certains hybrides peuvent supplanter leurs espèces parentales et les remplacer au fil du temps. Ceci est particulièrement préoccupant pour les espèces menacées dont les populations sont vulnérables. La découverte de l'hybride chien-renard met en évidence les contacts croissants entre les espèces domestiques et sauvages en raison des établissements humains empiétant sur les habitats naturels. Ce contact peut entraîner la transmission de maladies et la perturbation potentielle de la biodiversité.

Il est important de surveiller les interactions entre les différentes espèces afin de protéger les espèces vulnérables ou à faible population. Bien qu'il soit peu probable que les hybrides chien-renard deviennent monnaie courante en raison de la distance génétique entre les deux espèces, cette découverte rappelle les conséquences inattendues qui peuvent découler des interactions de nos chiens avec la faune. L’impact des chiens domestiques sur les populations d’animaux sauvages mérite des recherches et une réflexion plus approfondies.

Sources:

- La conversation