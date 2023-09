Une série rare de quatre superlunes pour 2023 se termine ce vendredi

Résumé:

Ce vendredi soir marquera la fin d'une rare occurrence de quatre superlunes en 2023. Les superlunes, qui sont des pleines lunes qui semblent plus grandes et plus brillantes que d'habitude, ont captivé les observateurs du ciel du monde entier. Ce sera la dernière occasion d’observer une super lune jusqu’en septembre 2024.

Les superlunes se produisent lorsque la pleine lune s’aligne avec le point le plus proche de son orbite elliptique autour de la Terre, appelé périgée. En conséquence, la lune apparaît jusqu’à 14 % plus grande et 30 % plus lumineuse qu’une pleine lune typique.

Le phénomène des superlunes a gagné en popularité ces dernières années, attirant à la fois les astronomes amateurs et professionnels. Ces événements célestes offrent un spectacle visuel qui enchante les observateurs et offre des opportunités uniques pour la photographie et l'observation des étoiles.

Bien que les superlunes ne soient pas significatives sur le plan scientifique, elles contribuent à l’intérêt du public pour l’astronomie et incitent les gens à se connecter aux merveilles de l’univers. De nombreux passionnés attendent avec impatience ces événements pour apprécier la beauté et la grandeur du cosmos.

Il est important de noter que même si les superlunes créent une expérience visuelle époustouflante, leur impact sur les marées et l'environnement terrestre est minime. Contrairement à la croyance populaire, les superlunes ne provoquent pas de catastrophes naturelles ni de changements significatifs dans le comportement humain.

Alors n’oubliez pas de marquer vos calendriers et profitez-en pour assister à la dernière super lune de 2023 ce vendredi. N'oubliez pas de capturer cette merveille céleste à travers votre objectif ou prenez simplement un moment pour vous émerveiller devant la beauté du ciel nocturne.

Définitions:

– Super Lune : Pleine Lune qui coïncide avec l'approche la plus proche de la Lune par rapport à la Terre, la faisant paraître plus grande et plus brillante que d'habitude.

– Périgée : Le point de l'orbite elliptique de la Lune le plus proche de la Terre.

Sources:

– Article de Wiliam Hunter pour Mailonline