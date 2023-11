La vitesse surprenante de la vie végétale : à la découverte des producteurs, épandeurs et prédateurs les plus rapides de la nature

Les plantes sont souvent associées à une croissance tranquille et lente, mais la vérité est bien plus dynamique. Notre planète abrite une variété de flores qui font preuve d’une vitesse étonnante dans leur développement, leur dispersion et leurs tactiques de prédation. Embarquons pour un voyage à la découverte des plantes les plus rapides de la Terre, des merveilles à croissance rapide aux épandeurs explosifs et aux prédateurs aquatiques vifs.

Croissance rapide : bambou contre lentilles d'eau

Depuis des années, le bambou détient le titre de plante à la croissance la plus rapide au monde selon le Guinness World Records. Certaines espèces de bambous pousseraient à une vitesse de 0.00003 kilomètres par heure, ajoutant ainsi 91 centimètres à leur hauteur chaque jour. Cependant, des études récentes ont introduit un nouveau concurrent : les lentilles d’eau.

Les lentilles d'eau, qui regroupent diverses espèces de plantes aquatiques du genre Wolffia, dont la plus petite plante à fleurs au monde, possèdent une vitesse inégalée. L’une de ces espèces, W. microscopique, double sa taille en un temps étonnant de 29.3 heures. Originaires d’Inde, ces minuscules plantes ont le potentiel d’être cultivées dans des « jardins spatiaux » en raison de leur teneur élevée en protéines.

Alors, qu’est-ce qui fait que les lentilles d’eau poussent si rapidement ? Les chercheurs pensent que le secret réside dans le nombre réduit de gènes régulés par les cycles lumière/obscurité par rapport aux autres plantes. En échappant à ces mécanismes de régulation de la croissance, les lentilles d’eau peuvent se concentrer uniquement sur une croissance incontrôlée et accélérée. Il a négligé les autres gènes associés au développement et à la défense des racines, rationalisant son énergie vers la poursuite d’une expansion rapide.

Dispersion explosive : sphaignes

Si les sphaignes jouent un rôle essentiel dans la formation des tourbières, elles ne sont pas seulement des contributeurs passifs. Ces mousses possèdent un mécanisme de dispersion explosive via des capsules de spores. Pendant l'été, ces capsules sèchent et se contractent, créant suffisamment de pression pour éclater et propulser les spores dans l'environnement.

Les chercheurs Joa Edwards et Dwight Whitaker ont observé l’incroyable vitesse de dispersion des spores de sphaigne au cours d’une étude. En moins de 0.01 milliseconde, le capuchon recouvrant la capsule est propulsé. Les spores elles-mêmes subissent une accélération initiale de 36,000 XNUMX g, dépassant la force g rencontrée lors du lancement d’une navette spatiale. Cette dispersion explosive assure la répartition et la survie des sphaignes.

Prédation rapide : vésicules aquatiques

Bien que l’idée du triffide fictif reste confinée à la science-fiction, il existe des plantes carnivores qui font preuve d’une vitesse impressionnante pour capturer leurs proies. Les utriculaires aquatiques surpassent même le célèbre piège à mouches Vénus dans leurs tactiques de prédation ultra-rapides. Ces plantes aquatiques se nourrissent de petites proies, allant des larves d'insectes aux jeunes têtards, et ce avec une rapidité remarquable.

Une étude menée en 2017 a utilisé des caméras à haute vitesse pour observer l'utriculaire du sud (Utricularia australis) en action. Il a été découvert que cette plante carnivore peut aspirer ses proies à une vitesse allant jusqu'à 4 mètres par seconde, avec des accélérations atteignant l'étonnante 2,800 9 g. Une fois déclenché, l’ensemble du processus d’ouverture de la vessie en forme de trappe, de capture de la proie et de fermeture de la porte se déroule en moyenne en XNUMX millisecondes. Une telle puissance témoigne de la nature formidable de ces plantes.

Il semble que les plantes possèdent une capacité inhérente d’action rapide qui passe souvent inaperçue. Des taux de croissance surprenants des lentilles d'eau à la dispersion explosive des sphaignes en passant par la prédation ultra-rapide des utriculaires aquatiques, ces plantes remarquables rappellent que la nature regorge de merveilles impressionnantes.

QFP

Q : Les plantes peuvent-elles vraiment pousser à des vitesses aussi rapides ?

R : Oui, certaines plantes ont évolué pour croître à une vitesse étonnante. Les lentilles d’eau, par exemple, peuvent doubler de taille en moins de 30 heures.

Q : Pourquoi les lentilles d’eau poussent-elles si rapidement ?

R : Les lentilles d'eau ont moins de gènes régulés par les cycles lumière/obscurité, ce qui leur permet de croître de manière incontrôlée et à un rythme considérablement accéléré.

Q : Comment les sphaignes dispersent-elles leurs spores ?

R : Les sphaignes utilisent une dispersion explosive. Le séchage et la contraction des capsules de spores exercent une pression, conduisant à l'éclatement de la capsule et à la libération des spores.

Q : Les plantes carnivores sont-elles vraiment si rapides à capturer leurs proies ?

R : Oui, des utriculaires aquatiques ont été observées capturant des proies à des vitesses allant jusqu'à 4 mètres par seconde, avec des accélérations remarquables de 2,800 XNUMX g. Le processus se produit en quelques millisecondes.