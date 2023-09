Explorer les premières années de l'Univers : cosmologie observationnelle et expériences radio

Cynthia Chiang, professeure agrégée de physique à l'Université McGill, a toujours été attirée par le travail manuel. Cette passion l'a conduite vers le domaine de la cosmologie observationnelle, où elle étudie l'origine et le développement du cosmos en collectant des données sur les premières années de l'univers.

Le voyage de Chiang dans la cosmologie observationnelle a commencé lorsqu'elle a visité un laboratoire du California Institute of Technology au cours de son processus de candidature aux études supérieures. Elle a été immédiatement captivée par les équipements sous vide et les cryostats et a su qu'elle voulait poursuivre ce domaine. Après avoir terminé son doctorat, elle a rejoint l’équipe scientifique du télescope Planck pour étudier le fond diffus cosmologique (CMB). Cependant, Chiang souhaitait travailler à la construction de son propre instrument.

Tout en réfléchissant à ses prochaines étapes, Chiang a passé un an au pôle Sud en tant que scientifique hivernante pour le télescope du pôle Sud. Au cours de son séjour là-bas, elle s’est intéressée aux ondes radio cosmiques et est passée de l’étude des micro-ondes cosmiques aux ondes radio cosmiques. Chiang se concentre désormais sur la construction, le déploiement et l'exploitation d'instruments capables de détecter les signaux radio des premières époques charnières de l'univers, en particulier l'âge des ténèbres et l'aube cosmique.

L’âge des ténèbres fait référence à une époque où l’univers était principalement composé d’hydrogène gazeux neutre. L’aube cosmique s’est produite un peu plus tard, lorsque les premières étoiles se sont formées. Ces époques sont difficiles à observer, obligeant les chercheurs à se rendre dans des endroits éloignés de la Terre pour minimiser les interférences du reste du cosmos.

Les instruments fabriqués à la main par Chiang visent à capturer la lumière du premier lever de soleil cosmique et des âges sombres qui l'ont précédé. Actuellement, une seule équipe, appelée EDGES, a rapporté des observations potentielles de l’ère de l’aube cosmique, mais leurs résultats doivent encore être confirmés ou réfutés par d’autres instruments.

Dans une interview avec Quanta, Chiang parle de ses expériences au pôle Sud, des spécificités de son travail en cosmologie observationnelle et de l'enthousiasme suscité par la résolution de mystères grâce à la recherche scientifique.

Définitions:

Cosmologie observationnelle : L'étude de l'origine, de la structure et de l'évolution de l'univers à travers la collecte et l'analyse de données d'observation.

Fond cosmique de micro-ondes (CMB) : Rayonnement relique du Big Bang, utilisé pour étudier l’univers primitif.

Âges sombres cosmiques : Une période du début de l'univers où l'univers était principalement composé d'hydrogène gazeux neutre, ce qui entraînait un ciel sombre dépourvu d'étoiles et de galaxies.

Aube cosmique : L’époque où les premières étoiles ont commencé à se former, marquant la fin de l’âge des ténèbres. Ces premières étoiles étaient différentes des étoiles observées dans l’univers actuel.

Ligne de 21 centimètres : Longueur d'onde radio spécifique émise par les atomes d'hydrogène, qui peut être utilisée pour étudier différentes époques de l'histoire de l'univers.

Sources:

Source : Magazine Quanta

Source de l'image: Unsplash