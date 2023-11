Exploration du cosmos : le télescope spatial Euclid dévoile de superbes photos de galaxies cachées et de pépinières stellaires

By

Le télescope spatial Euclid, lancé en juillet, a capturé sa première série d'images haute résolution à couper le souffle, révélant des galaxies cachées, des amas d'étoiles et de célèbres pépinières stellaires. L'objectif principal d'Euclide est de créer la plus grande carte 3D de l'univers, facilitant l'étude de deux phénomènes cosmiques déroutants : la matière noire et l'énergie noire.

Pour comprendre les mystères entourant la matière noire et l'énergie noire, il est essentiel de reconnaître que la matière ordinaire, qui comprend les corps célestes comme les planètes et les étoiles, ne représente que 5 % de la composition de l'univers. Les 95 % restants sont constitués de matière noire et d’énergie noire, deux entités qui échappent à l’observation directe. Au lieu de cela, les astronomes étudient leurs effets sur la matière ordinaire pour en savoir plus.

Entrez dans le télescope Euclide de l'Agence spatiale européenne. En capturant des photos haute résolution, Euclid permet aux scientifiques d’analyser les formes et les mouvements de milliards de galaxies à travers le cosmos. Cela aide à son tour à découvrir la nature énigmatique de la matière noire et de l’énergie noire.

Parmi les superbes images publiées par l’Agence spatiale européenne, l’une révèle une galaxie spirale cachée, surnommée à juste titre la « Galaxie cachée ». Cette galaxie, cachée derrière de grandes quantités de poussière, de gaz et d’étoiles, est difficile à observer depuis la Terre. Cependant, la capacité d'Euclide à étudier la lumière infrarouge lui permet de pénétrer ces obstructions et d'obtenir une image claire de la galaxie. Les cosmologues pensent que l’analyse de la vitesse de rotation des galaxies spirales fournira des indices cruciaux sur l’abondance de matière noire à l’intérieur de celles-ci.

Une autre image impressionnante révèle un amas globulaire connu sous le nom de NGC 6397, abritant environ 400,000 XNUMX étoiles. Cette représentation remarquable met en valeur les capacités d'Euclide à capturer un amas entier dans une seule image, permettant aux astrophysiciens d'étudier le mouvement de ces amas au sein de notre Voie Lactée. De telles études pourraient potentiellement révéler des informations précieuses sur la répartition de la matière noire au sein de notre galaxie.

Euclide capture également une image emblématique de la nébuleuse de la Tête de Cheval, qui sert de pépinière céleste pour de nouvelles étoiles. La nébuleuse est une accumulation de restes d’étoiles explosées, se reformant progressivement en étoiles nouveau-nées et, potentiellement, en planètes. Cette image particulière se distingue par son grand champ de vision, sa résolution cristalline et l'inclusion de nombreuses galaxies lointaines entourant la nébuleuse.

De plus, Euclide donne un aperçu de l'amas de galaxies de Persée. Cette observation remarquable met en valeur l'amas de Persée au premier plan, composé d'environ 1,000 100,000 galaxies. Il est intéressant de noter que l’arrière-plan représente 10 XNUMX galaxies provenant de l’univers lointain, dont certaines ont émis de la lumière qui a mis XNUMX milliards d’années à nous parvenir. Les observations continues d'Euclide au cours des six prochaines années devraient révéler de nombreux autres amas de galaxies de ce type, fournissant ainsi aux scientifiques des informations inestimables sur la composition et la physique des galaxies.

Enfin, Euclide capture une image de la galaxie irrégulière NGC 6822. Cette photographie atteste de l'immense pouvoir d'Euclide, avec son champ de vision environ 100 fois plus grand que celui du télescope spatial James Webb. Les scientifiques prévoient que l’analyse de ces images colossales et riches en données donnera lieu à des découvertes révolutionnaires sur l’univers.

Les premières photos du télescope spatial Euclid ont sans aucun doute laissé les astronomes et les passionnés de l’espace impressionnés. Alors qu’Euclide poursuit sa mission de cartographie de l’univers, ces images extraordinaires et les données qu’elles fournissent promettent de faire progresser notre compréhension de la matière noire, de l’énergie noire et du fonctionnement complexe du cosmos.

