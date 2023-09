L'impact caché : découvrir les cratères de météores cachés de la Terre

Le système solaire regorge de preuves de violentes collisions et d’impacts de météores. Cependant, sur Terre, ces signes sont souvent rares et obscurs. Contrairement à la Lune ou à Mercure, les cratères de la Terre ont été effacés par des processus naturels tels que le vent, l'eau et la tectonique des plaques. Certains cratères sont enfoncés dans la croûte terrestre, tandis que d'autres restent cachés sous des calottes glaciaires, des plans d'eau ou des couches de sédiments. Cela a rendu jusqu’à récemment difficile la détection et l’étude des cratères sur notre planète.

Les scientifiques ont développé plusieurs méthodes pour identifier et confirmer la présence de cratères. L’un des indicateurs les plus fiables est la présence de quartz choqué, un type de roche qui montre des signes d’une augmentation soudaine de la pression, généralement causée par un impact. Un autre signe révélateur est la formation de cônes brisés, des éléments en forme de cône que l’on ne trouve que sur les sites d’impact. De plus, la découverte de polymorphes à haute pression, des grains microscopiques de roches à structure cristalline modifiée, confirme en outre la présence d'un cratère.

Malgré les défis, les chercheurs ont réussi à découvrir de nombreux cratères de météores cachés sur Terre. Voici quelques exemples notables :

1. Le cratère d'impact du glacier Hiawatha : Caché sous un kilomètre de glace au nord-ouest du Groenland, ce cratère de 31 kilomètres de diamètre est resté inconnu jusqu'en 2018. On pense que l'impact s'est produit il y a environ 58 millions d'années et est le cratère connu le plus septentrional.

2. Le cratère météorique de la baie de Chesapeake : Caché sous des centaines de mètres de sédiments, cet énorme cratère météorique a été découvert en 1983. L'impact, qui a eu lieu il y a environ 35 millions d'années, a créé des tsunamis qui ont atteint l'Europe et influencé la formation de la baie de Chesapeake.

3. Le bassin de Sudbury : Formé il y a 1.8 milliard d'années en Ontario, au Canada, ce cratère érodé est l'un des plus grands sites d'impact sur Terre. L'impact est dû à une comète et a provoqué la remontée de roches en fusion du manteau vers le bassin, avec des éjectas dispersés dans le monde entier.

4. Chicxulub, le tueur de dinosaures : Le cratère d'impact Chicxulub, situé au large des côtes du Mexique, a été provoqué par l'astéroïde responsable de l'extinction des dinosaures. Ce bassin de 180 kilomètres de diamètre a été découvert une décennie après que les scientifiques ont identifié une couche de matière extraterrestre, confirmant le lien entre l'impact et l'extinction massive.

5. Nadir : Enfoui sous près d'un demi-kilomètre de sédiments, ce cratère près du mont sous-marin du Nadir au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest a été découvert en 2020. Il s'est formé à peu près en même temps que l'impact de Chicxulub et soulève des questions sur l'apparition de multiples impacts d'astéroïdes. .

6. Cratère Yilan : Trouvé dans les forêts chinoises en 2021, le cratère Yilan est le vestige partiel d'un impact assez récent, estimé il y a environ 46,000 53,000 à 100,000 XNUMX ans. Il s'agit actuellement du plus grand cratère connu âgé de moins de XNUMX XNUMX ans.

7. Un vin météorique : Dans le sud de la France, une dépression de 200 mètres de large abrite un domaine viticole nommé « Domaine du Météore ». Bien que cela ait été initialement considéré comme une blague, on pense que cela est le résultat d'un impact de météore.

La recherche sur les cratères de météores cachés fournit des informations précieuses sur l’histoire du bombardement cosmique de la Terre. Ces découvertes mettent en évidence le dynamisme de notre planète et le rôle important que les impacts ont joué dans le façonnement de sa surface et de ses écosystèmes.

