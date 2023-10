Nouvelles connaissances sur la conscience de soi du coq : test au-delà du miroir

Les coqs sont bien plus que de simples machines à glousser et à pondre des œufs. Une étude récente menée par des chercheurs des universités de Bonn et de Bochum ainsi que de la faculté de médecine MSH de Hambourg suggère que les coqs ont la capacité de se reconnaître dans un miroir. Cependant, le succès de cette auto-reconnaissance dépend de diverses conditions expérimentales. Cette découverte intrigante met non seulement en lumière les capacités cognitives des coqs, mais a également des implications plus larges pour comprendre la conscience de soi chez d’autres espèces animales. L'étude, publiée dans la revue PLOS ONE, remet en question notre compréhension conventionnelle du comportement des poulets.

L'idée de réaliser des tests miroir sur des poulets est née d'une collaboration entre les scientifiques et le professeur Dr. Dr. hc Onur Güntürkün du département de biopsychologie de l'université de la Ruhr à Bochum. Lors du test de marquage, une marque colorée est placée sur la tête d'un animal et ne peut être vue que dans le miroir. Si l’animal explore la zone marquée en voyant son reflet, cela est considéré comme une preuve de reconnaissance de soi. Cependant, tous les animaux ne présentent pas ce comportement, ce qui soulève des questions sur la validité du test.

Cherchant une approche plus pertinente sur le plan écologique, les chercheurs ont décidé d'intégrer le test du miroir au comportement naturel des coqs. Les coqs sont connus pour émettre des cris d’alarme lorsqu’un prédateur est présent, avertissant ainsi leurs congénères du danger. Les chercheurs ont installé une arène de test et projeté une image d'oiseau de proie sur un compartiment, testant si les coqs émettraient des cris d'alarme en présence de leur image réfléchie aux côtés du stimulus du prédateur.

Étonnamment, les résultats ont montré que les coqs émettaient beaucoup moins de cris d’alarme lorsqu’ils étaient confrontés à leur image miroir par rapport à un congénère. Cela suggère que les coqs se sont peut-être reconnus dans le miroir et ont compris que l'image réfléchie n'était pas un congénère. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer cette interprétation et explorer des explications alternatives.

Cette étude remet en question la compréhension traditionnelle des poulets en tant qu'animaux simplement motivés par leur instinct et met en évidence leur potentiel de conscience de soi. En examinant le comportement du coq dans un contexte plus écologique, les chercheurs ont fourni des informations précieuses sur les capacités cognitives de ces créatures fascinantes. Cela ouvre de nouvelles voies pour étudier la reconnaissance de soi chez d’autres animaux et approfondir notre compréhension de la conscience au-delà des êtres humains.

Questions fréquemment posées:

Q : Qu’est-ce que le test du miroir ?

Le test du miroir est une méthode expérimentale couramment utilisée pour déterminer si les animaux peuvent se reconnaître dans un miroir, démontrant ainsi leur conscience de soi. Dans ce test, une marque est appliquée sur le corps de l'animal et sa réaction à la marque tout en observant son reflet dans un miroir est observée.

Q : Qu’a révélé l’étude sur le coq ?

L'étude sur les coqs menée par des chercheurs des universités de Bonn et de Bochum a montré que les coqs pourraient avoir la capacité de se reconnaître dans un miroir. Cependant, les coqs ont émis moins de cris d’alarme lorsqu’ils ont été confrontés à leur image miroir par rapport à un congénère, ce qui suggère que des investigations plus approfondies sont nécessaires pour clarifier leur auto-reconnaissance.

Q : Pourquoi l’étude est-elle importante ?

Cette étude remet en question la croyance commune selon laquelle les poulets sont de simples animaux et met en évidence leur potentiel de conscience de soi. En explorant le comportement du coq dans un contexte plus écologiquement pertinent, l’étude ouvre de nouvelles voies pour comprendre la reconnaissance de soi chez les animaux et élargir nos connaissances sur la conscience au-delà des humains.