The Economist lance le Sommet sur l'économie spatiale

The Economist organise son tout premier sommet sur l'économie spatiale les 11 et 12 octobre à Los Angeles, en Californie. Le sommet vise à mettre en évidence le potentiel et les opportunités que peut offrir une économie spatiale. L'événement réunira plus de 100 conférenciers issus de divers secteurs, dont l'industrie spatiale et au-delà, qui partageront leurs idées pour une nouvelle économie hors-monde au cours de plus de 60 sessions.

Les sujets qui seront abordés lors du sommet comprennent la durabilité des vols spatiaux, l'atténuation des débris spatiaux, la fabrication en orbite, l'observation de la Terre ainsi que la commercialisation et l'exploration spatiales à long terme. L’objectif est d’encourager la collaboration et l’innovation afin de faire progresser l’industrie spatiale et de réaliser tout le potentiel de la nouvelle économie spatiale.

Parmi les intervenants notables du sommet figurent Peter Beck, président et PDG de Rocket Lab ; Dr Laurie Leshin, directrice du Jet Propulsion Laboratory de la NASA ; Sir Martin Rees, l'astronome royal du Royaume-Uni ; le lieutenant-général John E. Shaw du Commandement spatial des États-Unis ; et Dylan Taylor, président-directeur général de Voyager Space.

Le Sommet sur l'économie spatiale offrira une plate-forme permettant aux dirigeants des secteurs spatiaux commerciaux et gouvernementaux de se réunir et de partager des idées. Les participants obtiendront des informations exploitables pour contribuer à accélérer l’innovation dans l’économie spatiale.

« Aujourd'hui, l'espace est l'affaire de tous. L'expansion rapide de l'industrie offre d'immenses opportunités de collaboration dans tous les secteurs », a déclaré Helen Ponsford, responsable de la programmation des événements commerciaux, technologiques et industriels chez The Economist. « Nous sommes ravis que le Sommet sur l’économie spatiale facilite des conversations cruciales sur la réalisation du plein potentiel du nouvel espace. »

Pour plus d’informations et les détails d’inscription, veuillez visiter le site officiel du Space Economy Summit.

-

Sources:

- L'économiste

– Site officiel du Space Economy Summit