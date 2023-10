L'impact des vers de terre sur l'altération des sols

Dans une étude récente, des chercheurs de l'Université de Stanford ont étudié le rôle des vers de terre dans les processus d'altération du sol. Les vers de terre sont connus pour leur capacité à décomposer les matières organiques et les grains de sédiments, ce qui les rend précieux pour le jardinage et le compostage. Selon Adrian Wackett, doctorant en sciences du sol à Stanford, les vers de terre consomment les grains du sol et retiennent les plus gros dans leurs gésiers, contribuant ainsi à la dégradation du sol et à la libération des nutriments.

Cependant, même si les vers de terre peuvent être bénéfiques dans des environnements contrôlés, ils peuvent constituer une menace lorsqu’ils sont introduits dans les écosystèmes naturels. Leurs activités peuvent avoir un impact sur les processus du sol, tels que la rétention de matière organique et de nutriments, ainsi que l'infiltration de l'eau et les réactions chimiques. De plus, les vers de terre contribuent au cycle du dioxyde de carbone en décomposant les matières organiques et en libérant du dioxyde de carbone dans l’atmosphère.

L'équipe de recherche a mené son étude dans la forêt nationale d'El Yunque à Porto Rico, en examinant les changements dans la taille des sédiments dans la colonne de sol où les vers de terre étaient présents. Ils ont découvert que les zones où les vers de terre creusent des terriers avaient des tailles médianes de particules plus petites, ce qui indique un impact significatif sur la texture du sol. En fait, les grains de quartz dans la zone de bioturbation des vers étaient près de 50 % plus petits que ceux sans activité de vers.

Cette étude est la première à étudier la dégradation de la silice induite par les vers in situ dans les sols. Les chercheurs ont estimé que les vers de terre contribuent à environ 2 % de l’altération totale des sols d’El Yunque. Toutefois, cette estimation est considérée comme prudente, car les vers de terre pourraient potentiellement constituer un mécanisme d’altération plus important qu’on ne le pensait initialement.

La propagation des vers de terre dans de nouveaux territoires peut entraîner une augmentation des taux d'altération. Des vers de terre ont été observés infiltrant les forêts des latitudes septentrionales qui étaient historiquement exemptes de vers. L’équipe a étudié les profils de sol en Alaska, au Minnesota, en Finlande et en Suède, observant des changements dans la taille médiane des particules dans les zones où les vers de terre avaient récemment envahi.

Bien que les vers de terre individuels puissent provoquer de petits changements, l'effet cumulatif de l'activité des vers de terre sur l'altération du sol est substantiel. Comprendre l'impact des vers de terre sur la dynamique d'altération du sol est crucial pour prédire et gérer les processus du sol dans divers écosystèmes.

