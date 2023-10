Élément mystérieux découvert dans d'anciennes étincelles de lave - Théorie des fuites du noyau terrestre

Les scientifiques ont fait une découverte déroutante après avoir détecté un élément mystérieux dans une lave ancienne, conduisant à des théories selon lesquelles le noyau terrestre fuirait. Une étude de coulées de lave vieilles de 62 millions d'années sur l'île de Baffin, dans l'archipel arctique canadien, a révélé des niveaux inhabituellement élevés d'hélium-3, un isotope rare associé au fonctionnement interne de notre planète. Les résultats, publiés dans la revue Nature, ont suscité un débat intense parmi les chercheurs et les experts.

L'équipe de recherche, composée de géochimistes de la Woods Hole Oceanographic Institution et du California Institute of Technology, a collecté des données sur les anciennes coulées de lave de l'île de Baffin. Ils ont découvert que la masse continentale contenait les taux d’hélium-3, d’hélium-4 et d’un autre isotope les plus élevés jamais trouvés dans les roches volcaniques terrestres. Cela a suscité une attention considérable, car la découverte de niveaux aussi élevés d’hélium-3 sur un site non astronomique est significative.

L'hélium-3 est extrêmement rare en raison de sa nature. Une fois atteint la surface, il s’échappe dans l’atmosphère et se dissipe dans l’espace. Par conséquent, si de l’hélium-3 est découvert à la surface, il est probable qu’il provienne du noyau terrestre. Cette découverte pourrait potentiellement fournir des exemples physiques de matériaux du noyau, remettant en question la compréhension antérieure selon laquelle le noyau terrestre était scellé.

Les implications de cette découverte sont immenses. Les scientifiques pourraient étudier le matériau du noyau d’une manière qui était auparavant impossible s’il pouvait être établi que le matériau s’échappe effectivement du noyau. La présence d’hélium-3 primordial pourrait renfermer des secrets sur la formation de notre planète qui ne sont pas accessibles par d’autres moyens. Cette révélation suggère que les profondeurs de la Terre sont plus dynamiques qu’on ne le pensait auparavant, bouleversant les notions conventionnelles d’isolement géochimique entre le noyau et les autres couches de notre planète.

Forrest Horton, géochimiste à la Woods Hole Oceanographic Institution, qualifie la découverte de « passionnante » et souligne qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. L’étude a soulevé plus de questions qu’elle n’en a répondu, ouvrant de nouvelles voies de recherche sur le noyau terrestre. D'autres preuves de fuites dans le noyau ont été fournies dans le rapport des scientifiques publié dans la revue Nature.

Dans l'ensemble, cette découverte révolutionnaire remet en question les connaissances existantes sur le noyau terrestre et offre aux scientifiques l'occasion d'explorer le matériau du noyau de manière sans précédent. Les implications de ces recherches pourraient révolutionner notre compréhension de la formation et de la dynamique de notre planète.

