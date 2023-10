Nouvelles connaissances sur le noyau terrestre : de l'hélium ancien découvert dans des roches volcaniques

Des scientifiques ont fait une découverte révolutionnaire sur l'île de Baffin, au Canada, en découvrant de l'hélium ancien dans des roches volcaniques, ce qui suggère que cet élément s'échappe du noyau terrestre depuis des millions d'années. Cette découverte met en lumière les origines et l’évolution de notre planète.

L'hélium-3, une version rare de l'hélium, était étonnamment abondant dans les roches volcaniques, aux côtés de l'hélium-4 que l'on trouve plus couramment sur Terre. Cette divergence a surpris les chercheurs, car l’hélium-3 est généralement plus répandu dans le cosmos. Les résultats de cette étude ont été récemment publiés dans la prestigieuse revue Nature.

L'auteur principal de l'étude, Forrest Horton, scientifique associé à la Woods Hole Oceanographic Institution, a expliqué que l'hélium-3 est rare sur Terre car il n'a pas été produit ou ajouté à la planète en quantités significatives. De plus, il se perd facilement dans l'espace à mesure que les couches rocheuses de la Terre se convecent et se refroidissent avec le temps. À mesure que la matière monte, refroidit et coule, l’hélium est libéré dans l’atmosphère et finit par s’échapper dans l’espace.

La détection des éléments qui s'échappent du noyau terrestre offre des informations précieuses sur la formation et l'évolution de notre planète. Ces nouvelles découvertes confirment l’hypothèse existante selon laquelle la Terre proviendrait d’une nébuleuse solaire, un nuage de gaz et de poussière qui s’est probablement effondré en raison de l’onde de choc d’une supernova proche. La présence de traces d’hélium-3 s’échappant du noyau est conforme à cette théorie.

L’équipe de recherche a mené son étude sur l’île de Baffin en 2018, examinant les anciennes coulées de lave créées lorsque le Groenland et l’Amérique du Nord se sont séparés il y a des millions d’années. Ces échantillons de lave ont donné un aperçu de la composition du noyau et du manteau terrestre, la couche solide située sous la surface.

L'accès à cette île isolée a été rendu possible grâce au soutien d'organisations locales, notamment la Qikiqtani Inuit Association et l'Institut de recherche du Nunavut. Les chercheurs ont bravé le paysage arctique, naviguant sur des falaises imposantes, des icebergs et même des rencontres avec des ours polaires.

Les roches volcaniques analysées ont révélé des niveaux d'hélium-3 et d'hélium-4 significativement plus élevés que les études précédentes, et les mesures variaient selon les échantillons collectés. Chaque roche était un trésor rempli de cristaux d’olivine vert vif, ce qui rendait la recherche encore plus passionnante.

Ces nouvelles mesures indiquent que pour chaque million d’atomes d’hélium-4, il n’existe qu’un seul atome d’hélium-3. L’équipe a mesuré la quantité étonnante d’environ 10 millions d’atomes d’hélium-3 par gramme de cristaux d’olivine.

Cette découverte ouvre la porte à une exploration et à une compréhension plus approfondies du noyau terrestre et fournit de nouvelles perspectives sur les processus complexes qui ont façonné notre planète tout au long de son histoire.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu’est-ce que l’hélium-3 ?

R : L’hélium-3 est une version rare de l’hélium, généralement plus abondante dans le cosmos que sur Terre.

Q : Pourquoi l’hélium-3 est-il rare sur Terre ?

R : L’hélium-3 est rare sur Terre car il n’a pas été produit ou ajouté à la planète en quantités significatives et se perd facilement dans l’espace.

Q : Comment les scientifiques ont-ils détecté une fuite d'hélium du noyau terrestre ?

R : Les scientifiques ont détecté une fuite d'hélium en analysant des roches volcaniques sur l'île de Baffin au Canada, qui contenaient des niveaux d'hélium-3 et d'hélium-4 plus élevés que ceux signalés précédemment.

Q : Que révèle cette découverte sur les origines de la Terre ?

R : La présence d'hélium-3 s'échappant du noyau terrestre concorde avec la théorie selon laquelle notre planète serait issue d'une nébuleuse solaire, un nuage de gaz et de poussière qui s'est probablement effondré en raison de l'onde de choc d'une supernova proche.

Q : Comment cette découverte contribuera-t-elle à notre compréhension du noyau terrestre ?

R : En étudiant les éléments qui s'échappent du noyau terrestre, les scientifiques peuvent obtenir des informations précieuses sur les processus qui ont façonné et continuent de façonner notre planète au fil du temps.