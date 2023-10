Le noyau fuyant de la Terre : dévoiler le mystère de l'hélium-3

Une découverte révolutionnaire sur l'île de Baffin au Canada a mis en lumière un mystère déroutant entourant le noyau terrestre. Les scientifiques ont découvert une fuite d'hélium, en particulier d'hélium-3, dans les roches volcaniques, ce qui indique que des gaz rares s'échappent du noyau terrestre depuis plus de mille ans. La présence d’hélium-3 est particulièrement intrigante car elle est plus courante dans l’espace interstellaire que sur Terre.

Contrairement à son homologue l’hélium-4, abondant sur notre planète, l’hélium-3 est rare. L’abondance de cet isotope rare a donc surpris les chercheurs. Les résultats, publiés dans la revue Nature, suggèrent que de grandes quantités d’hélium-3 proviennent de sources plus profondes plutôt que d’être contaminées par l’atmosphère. Cette découverte remet en question les hypothèses antérieures sur la rareté de l’hélium-3 sur Terre.

L'auteur principal de l'étude, Forrest Horton, scientifique associé au département de géologie et de géophysique de la Woods Hole Oceanographic Institution, a expliqué que l'hélium-3 est perdu dans l'espace car il est rare et n'est pas produit ou ajouté à la planète en quantités significatives. Lorsque la partie rocheuse de la Terre s'agite et se convecte, l'hélium-3 est libéré pendant la phase de refroidissement, s'échappant dans l'atmosphère et finalement dans l'espace.

Le mélange des deux isotopes de l'hélium dans les roches volcaniques indique que la présence d'hélium-3 n'est pas le résultat d'une contamination ou d'interactions récentes. C’est plutôt un signe de ses origines anciennes. La majeure partie de l'hélium sur Terre aurait dû se dissiper sur des milliards d'années, mais la persistance de l'hélium-3 suggère qu'il existe des poches du manteau terrestre qui n'ont pas encore libéré leur hélium ou une réserve qui s'écoule lentement.

Cette découverte conforte également la théorie selon laquelle notre planète serait issue d’une nébuleuse solaire, un nuage de gaz et de poussière en train de s’effondrer. Ces gaz, potentiellement hérités de la nébuleuse solaire lors de la formation du système solaire, sont mieux conservés au sein de la Terre qu’on ne le pensait auparavant. L’implication des mesures élevées de 3He/4He ouvre de nouvelles voies pour comprendre la formation et l’évolution de notre planète.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que l’hélium-3 ?

R : L’hélium-3 est un isotope rare de l’hélium qui est moins abondant sur Terre mais plus répandu dans l’espace interstellaire.

Q : Comment les chercheurs ont-ils découvert une fuite d’hélium-3 ?

R : Les scientifiques ont trouvé de l'hélium-3 dans des roches volcaniques sur l'île de Baffin au Canada, indiquant une fuite du noyau terrestre.

Q : Pourquoi la présence d’hélium-3 est-elle significative ?

R : L’abondance de l’hélium-3 suggère des origines plus anciennes et plus profondes, remettant en question les hypothèses antérieures sur sa rareté sur Terre.

Q : Comment l’hélium-3 s’échappe-t-il de la Terre ?

R : Pendant la phase de refroidissement du processus de convection de la Terre, l'hélium-3 est perdu dans l'atmosphère et finit par s'échapper dans l'espace.

Q : Quelles implications cette découverte a-t-elle ?

R : La découverte conforte la théorie selon laquelle la Terre proviendrait d'une nébuleuse solaire et donne un aperçu de la préservation des gaz au sein de notre planète.