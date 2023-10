Des scientifiques découvrent de nouvelles informations sur l'histoire de l'or

By

Des scientifiques de l'Université de Yale et du Southwest Research Institute (SRI) ont fait une découverte importante sur la formation d'or et d'autres métaux précieux. Les chercheurs, dirigés par le professeur Jun Korenaga de la Faculté des arts et des sciences de Yale, ont présenté leurs résultats dans une étude publiée dans les Actes de l'Académie nationale des sciences.

L'étude apporte des réponses à des questions de longue date sur la façon dont l'or et le platine se sont retrouvés dans des poches peu profondes du manteau terrestre, plutôt que de s'enfoncer profondément dans le noyau de la planète. De plus, la recherche met en lumière le processus de formation des planètes dans l’univers.

Traditionnellement, on croyait que les métaux précieux avaient été déposés sur Terre après la collision de la planète avec des corps de la taille de la lune dans l’espace, il y a des milliards d’années. Cependant, le processus exact par lequel ces métaux étaient absorbés restait un mystère. L’or et le platine, en particulier, sont des éléments hautement « sidérophiles », c’est-à-dire qu’ils sont attirés par le fer. Sur cette base, les scientifiques s’attendaient à ce que ces métaux s’accumulent dans le noyau métallique de la Terre plutôt que près de la surface.

Korenaga et son équipe ont développé une nouvelle théorie qui tourne autour d'une région « transitoire » du manteau terrestre. Cette région, où la partie peu profonde du manteau fond tandis que la partie la plus profonde reste solide, possède des propriétés uniques qui peuvent piéger efficacement les composants métalliques qui tombent. Il les délivre lentement au reste du manteau. Les chercheurs pensent que ce processus de livraison est en cours et que les restes de la région transitoire peuvent être considérés comme des anomalies géophysiques dans le manteau profond.

Les résultats fournissent non seulement un aperçu de l'évolution géologique et physique de la Terre, mais révèlent également les échelles de temps importantes impliquées dans la formation de la planète. La dynamique de la région transitoire du manteau se produit sur une courte période, environ une journée, mais son influence sur l'évolution de la Terre a duré des milliards d'années.

La recherche a été financée par la NASA et la National Science Foundation.

Sources:

- Actes de l'Académie nationale des sciences

- Université de Yale

– Institut de recherche du Sud-Ouest (SRI)