Une nouvelle mosaïque étonnante du cratère Shackleton révèle un réservoir potentiel de glace d’eau

Les scientifiques ont réussi un exploit en créant une image en mosaïque du cratère Shackleton, mettant en valeur les régions d’ombre permanente (PSR) de la lune. Cette superbe mosaïque a été rendue possible grâce à la collaboration de la caméra Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA et de la ShadowCam de l'Institut coréen de recherche aérospatiale (KARI), chacune offrant des capacités uniques pour capturer les territoires inexplorés de la surface lunaire.

Le cratère Shackleton, situé au pôle sud lunaire, est plongé dans l’obscurité totale depuis des milliards d’années, ce qui en fait une région intéressante à étudier. Les scientifiques sont intrigués par la possibilité que de la glace d’eau se soit accumulée dans ses profondeurs, constituant ainsi une ressource potentielle pour de futures missions lunaires.

La caméra LRO, équipée d’objectifs étroits et grand angle, fournit des images haute résolution de la Lune depuis plus d’une décennie. Cependant, il ne peut pas capturer d’images dans des zones sans lumière directe du soleil. Cette limitation est surmontée par ShadowCam, qui a une sensibilité à la lumière 200 fois supérieure à celle de la caméra LRO, lui permettant de révéler des détails inédits en capturant la lumière du soleil réfléchie par les caractéristiques géologiques de la lune ou Earthshine.

En combinant les images prises par les deux caméras, la mosaïque du cratère Shackleton met en valeur ses flancs et son bord éclairés par le soleil capturés par la caméra LRO, ainsi que les murs intérieurs et le sol non éclairés révélés par ShadowCam.

Le cratère Shackleton et d’autres PSR lunaires ont suscité un intérêt considérable de la part des scientifiques et des ingénieurs en raison de leur potentiel à abriter de la glace d’eau. Établir l'utilisation des ressources in situ en extrayant la glace d'eau sur la Lune pourrait réduire considérablement les coûts des missions de réapprovisionnement et fournir des ressources vitales pour les futures missions spatiales avec équipage.

Le cratère Shackleton, nommé d'après l'explorateur de l'Antarctique Sir Ernest Shackleton, possède une immense valeur scientifique et sera exploré plus en détail dans les prochaines missions Artemis de la NASA. Ces missions visent à faire atterrir des humains sur la surface lunaire, en ciblant spécifiquement le pôle sud en 2025.

Le débat existant sur la présence de glace d'eau dans le cratère Shackleton reste en cours, mais l'image en mosaïque ouvre de nouvelles possibilités d'exploration et d'investigations scientifiques. Les PSR de la Lune, y compris les 324 régions connues en 2019, offrent une fenêtre sur l'histoire géologique et l'évolution de la Lune.

