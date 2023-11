Des astronomes découvrent une « vigne cosmique » abritant d’énormes galaxies

Une équipe internationale d'astronomes a fait une découverte remarquable : une structure à grande échelle dans l'univers abritant au moins 20 galaxies massives. Surnommée la « vigne cosmique », cette structure s’étend sur environ 13 millions d’années-lumière physique. La découverte, détaillée dans un article récent sur le serveur de pré-impression arXiv, fournit des informations précieuses sur la formation et l'évolution des galaxies.

Ces structures denses de galaxies sont considérées comme les précurseurs des amas de galaxies, les systèmes gravitationnellement les plus massifs de l'univers. L’étude et la compréhension de ces structures sont cruciales pour percer les mystères de la formation et de l’évolution des galaxies au fil du temps.

Dirigée par l'astronome Shuowen Jin de l'Université technique du Danemark, l'équipe a utilisé les observations du télescope spatial James Webb (JWST) et du télescope spatial Hubble (HST) pour détecter et étudier la vigne cosmique. La structure, située dans le champ Extended Groth Strip (EGS), a été observée avec un redshift de 3.44.

Mesurant environ 13.04 millions d'années-lumière physique de long et 0.65 million d'années-lumière de large, la vigne cosmique est nettement plus grande que les autres groupes de galaxies compactes et proto-amas à des redshifts similaires. Elle est composée d'au moins 20 galaxies massives et de six surdensités galactiques, totalisant une masse de 260 milliards de masses solaires.

Deux des galaxies les plus massives de la vigne cosmique, connues sous le nom de galaxie A et galaxie E, sont au repos avec une activité de formation d'étoiles minimale. Ils présentent également des morphologies dominées par les renflements. Les chercheurs suggèrent que la galaxie E pourrait devenir l’amas de galaxies le plus brillant (BCG) si elle finit par tomber au cœur de la vigne cosmique.

Fait intéressant, l’étude révèle que les galaxies A et E ont probablement été éteintes par des explosions d’étoiles déclenchées par une fusion ou par la rétroaction des noyaux galactiques actifs (AGN) avant de rejoindre le cœur de la vigne cosmique.

En résumé, cette découverte révolutionnaire souligne l’importance d’étudier plus en détail les amas de galaxies au repos à des redshifts élevés. Cela pourrait fournir des informations précieuses sur la formation et l’évolution des plus grandes structures de l’univers. Le prochain télescope spatial Euclid de l'ESA devrait contribuer de manière significative à ces recherches, car l'un de ses objectifs scientifiques est d'explorer la structure et l'histoire de la toile cosmique.

QFP

Qu'est-ce que la Vigne Cosmique ?

La Vigne Cosmique est une structure à grande échelle dans l’univers qui héberge au moins 20 galaxies massives. Il s'étend sur environ 13 millions d'années-lumière physique.

Pourquoi la découverte de la Vigne Cosmique est-elle significative ?

La découverte de la vigne cosmique fournit des informations précieuses sur la formation et l’évolution des galaxies. Il aide les astronomes à comprendre les processus impliqués dans la formation de structures galactiques denses et leur éventuelle transformation en amas de galaxies.

Quelles sont les galaxies les plus massives de la Vigne Cosmique ?

La Galaxie A et la Galaxie E sont les deux galaxies les plus massives de la Vigne Cosmique. Ils sont au repos, ce qui signifie qu’ils ont de faibles niveaux d’activité de formation d’étoiles et présentent des morphologies dominées par les renflements.

Que pourrait devenir le Galaxy E dans le futur ?

Si la galaxie E tombe au cœur de la vigne cosmique, elle a le potentiel de devenir l’amas de galaxies le plus brillant (BCG). Cette transition pourrait se produire à une époque cosmique ultérieure.

Comment ont été faites les observations de la Vigne Cosmique ?

Les observations de la vigne cosmique ont été réalisées à l'aide des données du télescope spatial James Webb (JWST) et du télescope spatial Hubble (HST). Ces observations ont été réalisées dans le champ Extended Groth Strip (EGS).