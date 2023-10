Modélisation de l'atmosphère terrestre au fil du temps : implications pour la recherche de la vie sur les exoplanètes

Les scientifiques qui étudient l'astrobiologie, la recherche de la vie dans l'Univers, utilisent souvent la Terre comme modèle pour comprendre les processus biologiques et évolutifs. Cela inclut la recherche de planètes qui ressemblent à la Terre, connues sous le nom d’analogues de la Terre. Plus précisément, les scientifiques recherchent des planètes rocheuses qui orbitent dans la zone habitable de leur étoile et dont les atmosphères sont composées d'azote, d'oxygène et de dioxyde de carbone. Cependant, l’atmosphère terrestre a considérablement changé au fil du temps.

Des chercheurs de l'Université Cornell ont créé une simulation de l'atmosphère terrestre au cours de l'éon phanérozoïque, les 500 derniers millions d'années de l'histoire de la Terre. Cette simulation peut avoir des implications significatives dans la recherche de vie sur les planètes extrasolaires. L'équipe, dirigée par Rebecca Payne et Lisa Kaltenegger, a créé un modèle combinant des modèles climatiques établis avec de nouvelles simulations atmosphériques pour prédire à quoi aurait ressemblé l'atmosphère de cette période.

L'éon phanérozoïque est particulièrement important pour l'évolution de l'atmosphère terrestre et de la vie terrestre. Cette période a vu une augmentation de la teneur en oxygène et l’émergence d’animaux, de dinosaures et de plantes terrestres. En analysant les spectres de transmission de la Terre au cours de l'éon phanérozoïque, les scientifiques peuvent mieux comprendre la composition de l'atmosphère d'une exoplanète.

L’équipe de recherche a découvert que les signatures chimiques de la vie dans l’atmosphère d’une exoplanète semblable à la Terre seraient plus prononcées au cours de l’éon phanérozoïque que sur la Terre moderne. Cela est dû aux niveaux d’oxygène plus élevés qui ont caractérisé cette période. L’étude a également identifié deux paires de biosignatures clés, l’oxygène et le méthane, et l’ozone et le méthane, qui semblaient plus fortes il y a environ 300 millions d’années, lorsque les niveaux d’oxygène étaient significativement plus élevés.

Ces recherches sont cruciales dans la recherche de signes de vie sur les exoplanètes. En comprenant comment l'atmosphère terrestre a évolué au fil du temps, les scientifiques peuvent mieux interpréter les données obtenues à partir des observations d'exoplanètes. Ces connaissances aideront à identifier des cibles prometteuses pour de futures missions, telles que le télescope spatial James Webb de la NASA, dans la quête de la vie au-delà de notre système solaire.

Sources:

– « La prime en oxygène pour les exoplanètes semblables à la Terre : spectres de la Terre à travers le Phanérozoïque » – Avis mensuels de la Royal Astronomical Society : Lettres

- L'Université de Cornell