Des trous noirs découverts à une proximité record de la Terre

Une découverte récente a révélé la présence de trous noirs à une distance remarquablement proche de la Terre. L’amas d’étoiles Hyades, situé à 153 années-lumière, est désormais connu pour abriter deux ou trois trous noirs. Contrairement aux découvertes précédentes, ces trous noirs forment un amas visible à l’œil nu depuis un ciel moyennement sombre.

L'amas d'étoiles des Hyades est souvent éclipsé par son voisin le plus célèbre, les Pléiades. Cependant, les Hyades sont l’amas d’étoiles le plus proche de la Terre. Les observations précédentes de trous noirs ont été beaucoup plus lointaines, le détenteur actuel du record étant Gaia BH1, situé à 1,600 XNUMX années-lumière.

La découverte de trous noirs dans l'amas Hyades a été rendue possible grâce à des mesures précises de l'emplacement et des mouvements des étoiles de l'amas. Des modèles informatiques ont été utilisés pour reproduire la répartition des étoiles autour du centre de l'amas, et les meilleures correspondances ont été trouvées lorsque deux ou trois trous noirs étaient inclus.

Cette observation a des implications importantes pour comprendre l’évolution des amas d’étoiles et leur contribution aux sources d’ondes gravitationnelles. Cela fournit également des informations précieuses sur la manière dont la présence de trous noirs affecte la dynamique des amas d’étoiles.

La plupart des recherches sur les trous noirs se sont concentrées sur les amas globulaires dans le halo de la Voie lactée, mais cette découverte suggère que les amas ouverts comme les Hyades, plus proches de la Terre, offrent des opportunités passionnantes pour des études plus approfondies.

Les résultats de cette étude ont été publiés dans les Avis mensuels de la Royal Astronomical Society.

