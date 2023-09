Une perspective différente : l’univers est-il plus petit que nous le pensons ?

Selon une nouvelle étude, l’univers observable pourrait en réalité représenter la majeure partie de ce qui existe. Alors que la plupart des cosmologistes pensent que notre partie observable de l’univers n’est qu’une petite partie d’une création beaucoup plus vaste, voire infinie, cette étude soutient le contraire.

L’une des raisons pour lesquelles les scientifiques ont longtemps cru que l’univers était vaste est due à la répartition des amas de galaxies. Si l’univers s’étendait seulement jusqu’à ce que nous pouvons voir, les galaxies situées au-delà de notre portée observable ne seraient pas attirées vers nous par les forces gravitationnelles, créant ainsi un schéma de regroupement asymétrique. Cependant, les galaxies se regroupent uniformément à grande échelle dans tout l’univers visible, ce qui suggère une homogénéité et une isotropie.

L'espace-temps indique également un univers plus vaste. Si l’espace-temps n’était pas plat, notre perception des galaxies lointaines serait déformée, les faisant apparaître beaucoup plus grandes ou plus petites qu’elles ne le sont réellement. Le fait que les galaxies lointaines semblent à peine plus grandes en raison de l’expansion cosmique suggère que le cosmos doit être au moins 400 fois plus grand que l’univers observable.

De plus, le fond cosmique des micro-ondes, qui est presque un corps noir parfait, présente un casse-tête. Mis à part les petites variations de température, il est plus uniforme qu’il ne devrait l’être. Pour expliquer cela, les astronomes ont proposé une inflation cosmique précoce peu après le Big Bang. Si ce modèle est précis, alors l’univers pourrait être environ 10 à 26 fois plus grand que ce que nous pouvons observer.

Cependant, cette nouvelle étude explore la théorie des cordes et l’idée du « marécage ». La théorie des cordes, un ensemble de méthodes mathématiques, permet de développer des modèles physiques complexes. Certains modèles de théorie des cordes sont plus prometteurs que d’autres, certains étant compatibles avec la gravité quantique et d’autres non. La plupart des modèles inflationnistes de la théorie des cordes tombent dans le « marécage », ce qui indique qu’ils ne sont pas prometteurs.

Les chercheurs de cette étude proposent l’idée de structures de dimension supérieure au sein de la théorie des cordes pour expliquer l’univers sans inflation cosmique précoce. Cette approche permet de créer un univers cent ou mille fois plus grand que ce que nous pouvons observer. Bien que cette étude présente une perspective différente, des recherches et des observations supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ou contester ces résultats.

