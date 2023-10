La plus grande tempête solaire jamais enregistrée révélée dans une nouvelle recherche

Les scientifiques ont récemment découvert des preuves de la plus grande tempête solaire jamais enregistrée, également connue sous le nom d'« événement Miyake », qui s'est produite il y a environ 14,300 XNUMX ans. Ces tempêtes solaires extrêmes sont susceptibles de causer des dommages importants à nos réseaux électriques et à nos réseaux de communication, pouvant entraîner des pannes d'électricité de longue durée.

Une recherche publiée dans Philosophical Transactions A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences de la Royal Society met en évidence les dangers posés par ces tempêtes solaires. Tim Heaton, professeur de statistiques appliquées à l'Université de Leeds, prévient que ces tempêtes pourraient endommager de manière permanente les transformateurs des réseaux électriques, entraînant des pannes généralisées pouvant durer des mois. La tempête nouvellement identifiée est la plus importante jamais découverte et est environ deux fois plus grande que les événements précédemment identifiés.

Cette découverte suscite des inquiétudes quant à la vulnérabilité de nos réseaux électriques actuels. En 1989, une éjection de masse coronale (CME) du Soleil a provoqué une panne d'électricité majeure au Québec, au Canada, affectant des millions de personnes et durant 12 heures. Les chercheurs pensent qu’un événement de type Miyake serait encore plus dévastateur, avec des conséquences potentielles bien plus longues.

L'événement de Carrington en 1859, la tempête solaire la plus intense observée directement, a provoqué l'étincelle des lignes télégraphiques mondiales et l'incendie des bureaux télégraphiques. Cependant, un événement de type Miyake serait environ dix fois plus puissant et dommageable.

Heureusement, les agences spatiales comme la NASA étudient activement le soleil pour mieux comprendre son comportement. La sonde solaire Parker, lancée par la NASA, vise à fournir des données précieuses pour prévoir les éjections solaires, permettant ainsi d'améliorer les mesures de préparation et d'atténuation.

Il est crucial d’être conscient des risques potentiels associés aux tempêtes solaires et de continuer à investir dans la recherche et les infrastructures pour se protéger contre leurs effets néfastes sur nos systèmes technologiques modernes.

