Nouvelle avancée dans le problème du triangle de Heilbronn

Des chercheurs ont réalisé une percée étonnante dans le problème du triangle de Heilbronn, une énigme mathématique qui laisse les mathématiciens perplexes depuis des décennies. Le problème consiste à déterminer la taille du plus grand triangle le plus petit possible pouvant être formé par un groupe de points à l’intérieur d’un carré.

Le problème du triangle de Heilbronn a été proposé pour la première fois par le mathématicien allemand Hans Heilbronn à la fin des années 1940. Depuis lors, les progrès sur ce problème ont été lents, sans aucune avancée significative depuis les années 1980. Cependant, en mai de cette année, trois mathématiciens – Alex Cohen, Cosmin Pohoata et Dmitrii Zakharov – ont annoncé un nouveau plafond pour la taille du plus petit triangle.

Cette percée s'est produite après que Cohen soit tombé sur une vieille étude du problème du triangle de Heilbronn réalisée par Klaus Roth. Il s'est rendu compte que les idées de Roth pouvaient être liées à des concepts dont son conseiller, Larry Guth, avait discuté lors d'une récente réunion d'un groupe de lecture. Cohen a découvert plus tard que Pohoata et Zakharov avaient également travaillé sur le problème et avaient établi le même lien.

Les chercheurs ont collaboré et, après sept mois, ont réalisé leur percée. Leur article introduit de nouveaux domaines mathématiques et devrait inspirer de nouveaux progrès sur le problème du triangle de Heilbronn. Le résultat est particulièrement significatif car il abaisse la limite supérieure de la taille du plus petit triangle, qui était restée inchangée pendant plus de quatre décennies.

Le problème du triangle de Heilbronn a des liens avec divers autres domaines des mathématiques, notamment les formes qui se croisent, la théorie des nombres et l'analyse de Fourier. Le problème consiste à disposer les points à l’intérieur d’un carré pour maximiser la taille du plus petit triangle. Bien qu’il soit relativement facile de montrer que le plus petit triangle ne peut pas avoir une aire supérieure à 1/(n-2), Heilbronn a émis l’hypothèse que la limite était encore plus petite.

Bien que les chercheurs n’aient pas trouvé le plus grand triangle possible, leur découverte représente une avancée significative dans notre compréhension du problème. On espère que cette nouvelle avancée conduira à de nouveaux progrès et inspirera une renaissance dans l’étude du problème du triangle de Heilbronn.

