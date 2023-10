Le déclin de la circulation méridionale de renversement de l’Atlantique : comprendre les conséquences

La circulation thermohaline, composée de divers courants et masses d'eau, joue un rôle crucial dans la distribution de la chaleur, de la salinité et des nutriments dans les océans du monde. Un élément important de cette circulation est la circulation méridionale de retournement de l’Atlantique (AMOC), responsable de la distribution de la chaleur des tropiques vers le nord et du maintien d’un climat équilibré. Cependant, des recherches récentes menées par les universitaires danois Peter Ditlevsen et Susanne Ditlevsen suggèrent que l'AMOC est en déclin et pourrait fermer d'ici le milieu du siècle, ce qui entraînerait de graves conséquences pour notre planète.

L’arrêt potentiel de l’AMOC pourrait entraîner une élévation du niveau de la mer, un réchauffement climatique, des modifications des écosystèmes marins, une sécurité alimentaire compromise et une augmentation de l’acidité des océans. L’Europe pourrait être confrontée à un refroidissement massif, tandis que les régions tropicales pourraient connaître une surchauffe. Des sécheresses et des inondations se produiraient dans diverses régions du monde. Bien que le document ait suscité une controverse, il s’aligne sur le consensus scientifique selon lequel l’AMOC est sensible au changement climatique et a subi des fluctuations au cours des temps géologiques.

En plus de l’AMOC, d’autres courants océaniques et modèles de circulation connaissent des changements. Le courant des Aiguilles dans le sud de l'océan Indien s'affaiblit en raison des changements dans la répartition de la chaleur et de l'eau douce, tandis que les événements El Niño s'intensifient dans l'océan Pacifique. Les recherches des Ditlevsens se concentrent principalement sur les températures de surface de la mer, tout en négligeant d'autres facteurs qui pourraient avoir un impact sur la fermeture de l'AMOC, tels que les niveaux de dioxyde de carbone et l'état de la production d'eau profonde. Les scientifiques conviennent que même si l’AMOC s’affaiblit, il est peu probable qu’un arrêt complet se produise au cours de ce siècle.

Il est important de noter que les courants océaniques et la circulation ont changé au fil du temps, l’AMOC se renforçant et diminuant en réponse à des périodes plus froides ou plus chaudes. Des recherches antérieures indiquent que l'AMOC s'est affaibli ou s'est arrêté pendant le dernier maximum glaciaire, une période de conditions climatiques différentes.

Malgré la controverse entourant le document, il constitue un point de départ précieux pour les discussions sur l'avenir de l'AMOC. Il fournit un calendrier pour un arrêt potentiel entre 2025 et 2095, encourageant des études plus approfondies et le développement de scénarios et de modèles. Approfondir notre compréhension du système AMOC éclairera la prise de décision politique et contribuera à atténuer les conséquences potentielles de son déclin.

Sources:

– L’article original, « L’effondrement de l’Atlantique : questions-réponses avec des scientifiques à l’origine d’une étude controversée prédisant une Europe plus froide »

– Les conclusions de Peter Ditlevsen et Susanne Ditlevsen, publiées en juillet 2023.