La sculpture d'Ashley Zelinskie traduit les subtilités du cosmos

Ashley Zelinskie, sculpteur et artiste, donne vie aux mystères de l'univers à travers ses œuvres. Zelinskie vise à combler le fossé entre la science et l'art en créant des sculptures qui représentent des concepts scientifiques complexes. L'une de ses œuvres récentes est un prisme en marbre moulé, situé à l'extérieur de l'observatoire Yerkes à Williams Bay, dans le Wisconsin. Le prisme comporte des divots qui symbolisent la déformation de l'espace-temps, un concept introduit par Albert Einstein dans sa théorie de la relativité générale.

Selon la théorie d’Einstein, l’espace-temps est comme une feuille élastique qui peut être influencée par des objets ayant une masse. La sculpture de Zelinskie visualise ce concept, montrant comment les objets de l'univers créent des déformations dans l'espace-temps. La sculpture comprend une étoile en bronze, une planète en quartzite bleu brésilien et une lune en marbre, toutes positionnées dans des divots qui représentent la taille relative de leurs chaînes.

La sculpture de Zelinskie rappelle que l'art, la science et d'autres disciplines sont autant de moyens permettant aux humains de comprendre leur place dans l'univers. En intégrant des concepts scientifiques dans ses œuvres, Zelinskie espère inspirer une appréciation plus profonde des merveilles du cosmos.

L'Observatoire Yerkes, où se trouve la sculpture de Zelinskie, a une riche histoire en matière de recherche astronomique. Il a été créé en 1897 et a accueilli de nombreux scientifiques de renom au fil des ans, notamment Edwin Hubble et Nancy Grace Roman. L'observatoire a joué un rôle clé dans les découvertes révolutionnaires sur l'expansion de l'univers.

La sculpture de Zelinskie à l'Observatoire Yerkes sert de représentation visuelle des réalisations scientifiques et des concepts explorés dans ses murs. Il invite les visiteurs à contempler les mystères de l'univers et à apprécier la beauté de l'art et de la science.

